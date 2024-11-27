Як сказати українською "вопрос на засыпку": милозвучних варіантів чимало

Українці у щоденному мовленні можуть вживати російські стійкі словосполучення. Часто через те, що не знають відповідників у рідній мові.

Натомість "тягнути" фрази з мови країни-агресора у своє мовлення не варто. Тож 24 Канал допоможе віднайти цікаві українські відповідники до одного частовживаного вислову.

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Як сказати українською "вопрос на засыпку"

Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька запропонувала замінити фразу "вопрос на засыпку" українськими відповідниками.

Українською це буде геть інакше, тому що "вопрос" – питання, запитання, а "на засыпку" – записати можна лишень землею,

– уточнила вона.

І додала: українською можна сказати так:

завальне запитання;

каверзне запитання;

підступне запитання.

Як сказати українською "вопрос на засыпку": відео

У коментарях підписники запропонували ще такі варіанти:

капосне запитання;

карколомне запитання;

мудроване запитання;

запитання з зірочкою.

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Як сказати українською "в первую очередь"

Вікторія Хмельницька також розповідала, як замінити російську фразу "в первую очередь".

Хмельницька зауважила: якщо ви подумали, що це – "в першу чергу", то помиляєтесь. Це калькований переклад з російської. А у нас є свої слова, наголосила тренерка з мовлення.

Які це вислови чи слова, читайте за цим посиланням.