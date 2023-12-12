Не будьте януковичами: як українською назвати "йолку"
Українці вперше цього року відзначатимуть Різдво Христове за новим календарем – 25 грудня. Гучних святкувань, звичайно, в Україні не буде, адже триває повномасштабна війна з Росією.
Все ж українці, як і минулого року, відзначатимуть це велике свято вдома за родинним столом, дотримуючись національних традицій. Звичайно, не обійдеться і без різдвяно-новорічної "зеленої красуні".
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Як українською назвати "йолку"
Що цікаво, іноді українці, коли бачать святково вбране новорічне дерево, можуть наректи його "йолкою". Хтось це зробить жартома, а хтось тому, що не знатиме, як же українською правильно назвати це хвойне дерево.
Запам'ятейте: жодних "йолок" – тільки ялинка. Також можете сказати ялина.
Тож сподіваємось, ви не захочете ставати в один ряд із президентом-втікачем януковичем. Нагадаємо, що він так і не зміг згадати, як же українською назвати "зелену красуню", біля якої виголошував привітання. І після тривалої красномовної паузи вичавив із себе … суржикову "йолку".
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Як українською назвати "голольод"
- Раніше ми також розповідали, що не варто вживати слово "голольод".
- Усе тому, що воно є суржиком.
- Натомість в українській мові є два красиві слова-синоніми, які ви можете вживати на заміну.
- Одне із них ви точно пам'ятаєте із прогнозу погоди.
- А які це слова, читайте за посиланням.