Тільки не "куропатка": як правильно українською назвати цю прекрасну пташку

Чимало українців вживають слово "куропатка", іноді навіть не підозрюючи, що це русизм. Насправді українська мова має власний нормативний відповідник цієї назви.

У щоденному мовленні можна часто почути слово "куропатка", однак у літературній українській мові воно вважається запозиченням із російської. Натомість правильним і зафіксованим у словниках варіантом є слово "куріпка".

Як правильно називати птаха українською?

Українські тлумачні та перекладні словники подають нормативну форму куріпка. Саме її варто використовувати як у розмовному, так і в офіційному мовленні.

Слово "куропатка" не відповідає нормам сучасної української літературної мови, хоча й досі трапляється у побуті. Його вважають русизмом, який поступово витісняється питомим відповідником.

Куріпка – не "куропатка" / Скриншот СЛОВНИК.UA

У деяких контекстах можна зустріти уточнення, наприклад "сіра куріпка" – це вже назва конкретного виду птаха, що також відповідає нормам української мови.

Що відомо про куріпку?

Куріпка – це невеликий птах родини фазанових, який поширений у Європі та Азії. Вона живе переважно на відкритих просторах – полях, луках і степах.

Ці птахи добре пристосовані до наземного способу життя: швидко бігають і рідко підіймаються в повітря. Їхнє забарвлення допомагає маскуватися в природному середовищі.

Куріпки відіграють важливу роль в екосистемі, а також відомі як об’єкт мисливського господарства. Водночас правильне вживання їхньої назви є частиною дотримання мовних норм.

