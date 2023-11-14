Як українською назвати лелеку: ці слова зачаровують
Українська мова – надзвичайно багата на синоніми. Тож варто збагачувати свій словник та вчити нові цікаві слова.
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як милозвучно назвати лелеку. А в нашій мові є кілька чудових слів, якими ви можете найменувати цього птаха.
Дивіться також Якщо дуже спішите: колоритні фразеологізми, які прикрасять ваше мовлення
Як українською назвати лелеку
Так, мовознавець уточнив, що лелеку ще називають так:
- чорногуз.
При цьому зауважив, що цікаві синоніми до цього слова також можна дібрати із різних діалектів. Зокрема, такі:
- гайстер;
- боцюн;
- бузько;
- бусол.
Як українською назвати лелеку / скриншот відео
Мовознавець при цьому пояснив, що означає "гуз" у слові "чорногуз". Він порадив звернути увагу на те, що у лелеки задня частина чорна. Так, "гуз" або "гузка", "гузно" – це і є задня частина, зад.
- Раніше ми також розповідали, яким красивим українським словом назвати ікру.
- Його можна знайти, зокрема, в "Енеїді" Івана Котляревського.
- Популяризатор мови Андрій Шимановський "повернув" його із забуття.
- Що це за слово, читайте тут.