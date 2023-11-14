Як українською назвати лелеку: ці слова зачаровують

14 листопада 2023, 11:32
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Українська мова – надзвичайно багата на синоніми. Тож варто збагачувати свій словник та вчити нові цікаві слова.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як милозвучно назвати лелеку. А в нашій мові є кілька чудових слів, якими ви можете найменувати цього птаха. 

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Як українською назвати лелеку

Так, мовознавець уточнив, що лелеку ще називають так:

  • чорногуз.

При цьому зауважив, що цікаві синоніми до цього слова також можна дібрати із різних діалектів. Зокрема, такі:

  • гайстер;
  • боцюн;
  • бузько;
  • бусол.


Як українською назвати лелеку / скриншот відео 

Мовознавець при цьому пояснив, що означає "гуз" у слові "чорногуз". Він порадив звернути увагу на те, що у лелеки задня частина чорна. Так, "гуз" або "гузка", "гузно" – це і є задня частина, зад.

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Автор: Марія Волошин