Не "Я восхищен!": в українській мові є десяток слів, якими можна описати захват

Як перекладається українською слово "восхищатся" у рубриці, "Антисуржик. Говоримо українською правильно", розповідає 24 Канал.

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Як перекладається слово "восхищатся"

Приємно, що все більше людей обирають мовою спілкування українську. Але коли виникають сильні емоції, не завжди одразу вдається пояснити їх українською, адже деколи бракує слів.

Поговоримо про сильну емоцію "восхищение". Вона передає сильне почуття захоплення, радості або глибокої поваги до когось чи чогось. Ця емоція виникає, коли ми спостерігаємо виняткову майстерність, красу, талант або доброчесність.

Дослівно українською слово перекладається як захоплення, а "восхищатся" – захоплюватися.

Проте, у випадку вислову "Я восхищен!" при перекладі варто звернути увагу на причину емоції та підібрати влучніші синоніми, тому що "Я захоплений!" не завжди доречне.

"Я восхищен!" чимось (природа, музика, предмет), то можна сказати:

Я захоплений!

Я замилований!

Я зачудований!

Я зачарований!

Я в захваті!

Я вражений!

Це надзвичайно!

Це навдивовижу!

"Я восхищен!" коли кажемо про як хобі, справу, ціль:

Я захоплений!

Я запалений!

Я зацікавлений!

Я натхнений!

Тобто, замість "захоплений" сказати:

"Він запалюється новою ідеєю".

"Вона цікавиться музикою".

"Вони натхненні новою справою".

Також можна використовувати більш емоційні вислови, як-от: "Це просто неймовірно!", "Я просто в шоці!". Вибір конкретного виразу залежить від контексту та рівня емоцій, які хочеться передати.

А ось у випадку "Я восхищен!" стосовно людини, якій симпатизують (дівчина чи хлопець), можна сказати не лише "Я захоплений!":

"я прихильний до дівчини",

"я зачарований дівчиною",

"я в захваті від дівчини",

"я маю почуття до дівчини",

"я сповнився почуттями до дівчини",

"я симпатизую / відчуваю симпатію до дівчини",

"я милуюся / замилований дівчиною".

А ще словом "захоплення" в українській мові позначають хобі чи улюблену справу – "Вишивка – моє захоплення / хобі".

Ще одне значення "захоплення" – заволодіння силою чогось – "рейдерське захоплення приміщення", "захоплення території".

Коли говоримо про емоції, то варто знати не лише дослівний переклад одного слова, а й синоніми, щоб виразніше та яскравіше говорити про свої відчуття. Говоріть українською красиво і різноманітно!