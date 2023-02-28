Як вчаться учні під час війни та скільки дітей пропускають школу та садочок: важливе дослідження

Повномасштабна війна Росії змусила українців шукати собі новий дім. Це вплинуло і на навчання. Багато дітей змушені пропускати школу чи садочок. Крім того, понад 40 відсотків дітей навчається онлайн.

Соціологічна група "Рейтинг" опитала близько 2 тисячі українських матерів, які мають дітей віком від 3 до 17 років. Дослідження було проведене з 27 січня до 1 лютого цього року.

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Як вчаться учні під час війни

За даними соціологів, онлайн форма навчання найбільш поширена на прифронтових територіях. Водночас онлайн та змішана форми – на деокупованих територіях та в центральній частині України.

Згідно з результатами опитування, діти навчаються так:

42% дітей навчаються у школах чи садочках онлайн;

29% – за змішаною формою (як онлайн, так і в приміщеннях закладів);

26% – постійно відвідують навчальні та виховні заклади;

3% – на домашній формі навчання.

Так, у Києві – більше половини дітей займаються як онлайн, так і за змішаною формою, водночас майже 40% відвідують освітні заклади постійно.

У західних регіонах – майже половина дітей (47%) навчаються офлайн, 40% – за змішаною формою, і лише 10% – виключно дистанційно.



Як навчаються діти під час війни/ Інфографіка "Рейтинг"

Чому діти пропускають школу

Дослідження показало, що переважна більшість українських дітей навчаються у школах або ж відвідують дошкільні заклади. Лише 8% – не відвідують взагалі.

Експерти зазначають, що головні причини, чому діти не ходять до освітніх закладів – це:

закриття шкіл чи садочків через війну (60%),

небажання батьків віддавати дітей у заклади освіти через небезпеку під час війни.

Як часто діти пропускають школу чи садок:

Майже третина дітей щодня (10%) або по кілька разів на тиждень (18%) пропускають заняття в школах/садочках. 36% пропускали заняття кілька разів на місяць.

Найчастіше пропускали заняття ті, хто проживають на прифронтових територіях, поза домом або ж навчаються лише онлайн.



Чому діти пропускають школу / Інфографіка "Рейтинг"

Головними причинами пропусків занять батьки називають повітряні тривоги (61%), відсутність тепла, електропостачання (49%), а також хворобу дитини (44%).

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В учнів погіршилася успішність

Майже кожна п’ята мама розповіла про значне погіршення успішності навчання дитини та зниження якості навчання. Найчастіше такі проблеми фіксувалися серед мешканців прифронтових та деокупованих територій.

Також 14% опитаних матерів зазначили, що їхнім дітям доводилося змінити заклад навчання внаслідок війни. Більшість таких дітей (82%) змінювали школу/садочок лише один раз, 15% – два рази, 2% – 3 рази.

До слова, через повномасштабну війну Росії в українських школярів погіршилися навчальні результати. Дослідження показало, що успішність дітей вже зменшилася з кількох предметів – української мови, іноземних мов та математики.