Вчителька "перемогла" TikTok: як вона змушує учнів читати книги

У TikTok вчителька літератури поділилася нестандартним підходом, як зацікавити учнів читати твори. Її методи викликали жваве обговорення: одні захоплюються, інші – критикують ефективність такого навчання.

Як вчителька зацікавлює читати книжки?

Вчителька літератури Аліна Мец поділилася у своєму TikTok власним підходом до того, як зацікавити учнів читати художні твори. Її відео швидко набрало популярності та викликало активне обговорення серед користувачів.

Педагогиня жартує, що не карає школярів поганими оцінками за непрочитані книги, а натомість намагається зробити так, аби вони самі пошкодували про це. За її словами, сучасному вчителю доводиться конкурувати з короткими відео, тому вона використовує подібні інструменти прямо на уроці.

Зокрема, початок заняття вона будує як "клікбейтний хук", який має одразу захопити увагу дітей. Замість традиційного опитування – інтерактивні завдання та літературні ігри. Такий формат, каже вчителька, допомагає залучити навіть тих учнів, які зазвичай не читають.

Як зацікавити дітей читати літературу

Педагогиня також зазначає, що ділиться сценаріями своїх уроків і прикладами активностей у власному TikTok-каналі. Саме ці ідеї, за її словами, створюють "вау-ефект" і формують інтерес до класичної літератури.

Думки коментаторів розділилися

Втім, у коментарях під відео користувачі висловили різні думки щодо такого підходу. Частина аудиторії підтримала вчительку, зазначаючи, що інтерактив дійсно може мотивувати дітей і робить уроки цікавішими. Дехто навіть написав, що за таких умов із задоволенням вивчав би твори напам’ять.

Інші ж поставилися до методу скептично. Користувачі запитують, який сенс в інтерактиві, якщо учні не прочитали твір, та сумніваються в ефективності такого навчання. Лунали й більш різкі коментарі, а також дискусії про доцільність вивчення зарубіжної літератури загалом.

Попри суперечки, відео вчительки вкотре підняло актуальну тему: як зробити навчання цікавим у час, коли увагу дітей активно перехоплюють соціальні мережі.

