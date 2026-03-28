Вчителька "перемогла" TikTok: як вона змушує учнів читати книги
- Вчителька літератури в TikTok використовує інтерактивні методи та "клікбейтні хуки" для зацікавлення учнів читанням.
- Метод вчительки викликав суперечки: одні підтримують інтерактивний підхід, інші сумніваються в його ефективності.
У TikTok вчителька літератури поділилася нестандартним підходом, як зацікавити учнів читати твори. Її методи викликали жваве обговорення: одні захоплюються, інші – критикують ефективність такого навчання.
Як вчителька зацікавлює читати книжки?
Вчителька літератури Аліна Мец поділилася у своєму TikTok власним підходом до того, як зацікавити учнів читати художні твори. Її відео швидко набрало популярності та викликало активне обговорення серед користувачів.
Дивіться також Не взяли у 1 клас, бо не вміє читати: українців обурила ситуація зі школою
Педагогиня жартує, що не карає школярів поганими оцінками за непрочитані книги, а натомість намагається зробити так, аби вони самі пошкодували про це. За її словами, сучасному вчителю доводиться конкурувати з короткими відео, тому вона використовує подібні інструменти прямо на уроці.
Зокрема, початок заняття вона будує як "клікбейтний хук", який має одразу захопити увагу дітей. Замість традиційного опитування – інтерактивні завдання та літературні ігри. Такий формат, каже вчителька, допомагає залучити навіть тих учнів, які зазвичай не читають.
Педагогиня також зазначає, що ділиться сценаріями своїх уроків і прикладами активностей у власному TikTok-каналі. Саме ці ідеї, за її словами, створюють "вау-ефект" і формують інтерес до класичної літератури.
Думки коментаторів розділилися
Втім, у коментарях під відео користувачі висловили різні думки щодо такого підходу. Частина аудиторії підтримала вчительку, зазначаючи, що інтерактив дійсно може мотивувати дітей і робить уроки цікавішими. Дехто навіть написав, що за таких умов із задоволенням вивчав би твори напам’ять.
Інші ж поставилися до методу скептично. Користувачі запитують, який сенс в інтерактиві, якщо учні не прочитали твір, та сумніваються в ефективності такого навчання. Лунали й більш різкі коментарі, а також дискусії про доцільність вивчення зарубіжної літератури загалом.
Попри суперечки, відео вчительки вкотре підняло актуальну тему: як зробити навчання цікавим у час, коли увагу дітей активно перехоплюють соціальні мережі.
"Шкільна програма вбиває любов до читання": заява репетиторки НМТ спричинила бурхливу дискусію
Репетиторка Ірина Ваврик стверджує, що шкільна програма може вбивати любов до читання, що викликало дискусію в Threads.
Користувачі розділилися в думках, багато хто вважає, що проблема полягає в підході до викладання, а не в самій програмі.