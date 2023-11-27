Школи на Одещині переводять на змішаний формат навчання

Школи в Одеській області переводять на змішаний формат роботи. Зміни набудуть чинності завтра, 28 листопада.

Таке рішення ухвалили через негоду в області. Сьогодні, 27 листопада, учні на Одещині вчилися дистанційно.

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Школи на Одещині переводять на змішану форму навчання

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що відзавтра навчання у школах області організують у гнучкому змішаному форматі.

Для учнів, які прийдуть до школи, передбачили офлайн навчання. Також школярі можуть навчатися дистанційно, якщо вони через погодні умови залишаться вдома.

Кожна громада окремо, зважаючи на ситуацію (наявність світла, тепла, зв'язку, інтернету.), приймає рішення, як організувати роботу закладів освіти,

– зауважив Кіпер.

Як вчилися учні на Одещині 27 листопада

Через негоду 27 листопада учні в Одесі навчалися дистанційно.

Однак у кожній школі функціонував черговий клас на кожній паралелі.

Дитсадки працювали офлайн.

На Одещині школи сьогодні також перевели на дистанційку.

Садки працювали у режимі чергових груп.