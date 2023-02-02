Як відбуватиметься вступ у магістратуру в Україні у 2023 році

2 лютого 2023, 13:57
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Джерело:

osvita.ua

У Міносвіти повідомили, як відбуватиметься конкурсний відбір до магістратури у 2023 році. Так, бакалаври складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Іспит міститиме два блоки. Зокрема, тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

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Як відбуватиметься вступ у магістратуру у 2023 році

Також для вступу на спеціальності шести галузей потрібно буде додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Воно передбачене для тих, хто планує навчатися на таких спеціальностях:

  • Соціальні та поведінкові науки;
  • Журналістика;
  • Управління та адміністрування;
  • Право;
  • Публічне управління та адміністрування;
  • Міжнародні відносини.

Вступники на ці спеціальності складатимуть тести за такими блоками:

  • Економіка та міжнародна економіка;
  • право та міжнародне право;
  • Облік та фінанси;
  • політологія та міжнародні відносини;
  • психологія та соціологія;
  • Управління та адміністрування.

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.

Автор: Марія Волошин