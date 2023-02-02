Як відбуватиметься вступ у магістратуру в Україні у 2023 році

У Міносвіти повідомили, як відбуватиметься конкурсний відбір до магістратури у 2023 році. Так, бакалаври складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Іспит міститиме два блоки. Зокрема, тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

Читайте Яким буде прохідний бал для вступу до вишу

Як відбуватиметься вступ у магістратуру у 2023 році

Також для вступу на спеціальності шести галузей потрібно буде додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Воно передбачене для тих, хто планує навчатися на таких спеціальностях:

Соціальні та поведінкові науки;

Журналістика;

Управління та адміністрування;

Право;

Публічне управління та адміністрування;

Міжнародні відносини.

Вступники на ці спеціальності складатимуть тести за такими блоками:

Економіка та міжнародна економіка;

право та міжнародне право;

Облік та фінанси;

політологія та міжнародні відносини;

психологія та соціологія;

Управління та адміністрування.

До теми Чи визнають польські виші результати українського ЗНО

Вступна кампанія – 2023: коротко