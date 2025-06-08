Як привітати з Зеленими святами найближчих: привітання у прозі та віршах

Сьогодні християни святкують Трійцю, а як привітати з цим святом, розповідає 24 Канал.

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Як привітати з Трійцею

Свято Трійці чи Зелені свята відзначається на 50-й день від Великодня. І у 2025 році він припадає на 8 червня. Після святкової літургії можна привітати своїх рідних та близьких зі святом.

Привітати з Трійцею можна різними способами – через дзвінок, листівкою, повідомлення у віршах чи прозі. Найкраще висловлювати свої побажання щиро та від серця, оскільки усталених форм вітання не існує.

Але можна сказати, щирі побажання згадавши сьогоднішнє свято:

"Вітаю зі святом!"

"З Днем Святої Трійці!"

"З Зеленими святами!"

"Нехай Бог благословить вас!"

"Бажаю вам щастя, здоров'я та миру!"

"Хай Господь оберігає вас від бід!"

"З великим святом Трійці! Нехай Свята Трійця благословить вас на добрі справи, любов, щастя та мир!"

"Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту та безмежного щастя!"

"З Днем Святої Трійці! Нехай у вашій домівці завжди буде мир, злагода та любов!"

Вітаю з Зеленими святами! Нехай у вашій родині буде злагода, мир та достаток!"

Листівка / Рinterest

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

Листівка / Рinterest

***

Вітаю вас зі святом Трійці,

Бажаю щастя вам по вінця,

Добра, достатку, перемог,

Хай вас благословляє Бог!

Листівка / Рinterest

***

У свято Трійці вам бажаю

Багато радості, добра,

Хай море сонця подарує

Погожа літня ця пора!

Листівка / Рinterest

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Нехай Дух Святий Вас сьогодні надихає, а сила і віра допоможуть в добро творити і все в житті вам буде вдаватися! З Зеленими святами!

Листівка / Рinterest

Не забудьте прикрасити свій дім зіллям – гілками липи, берези, клену, на підлогу кинути осоку, а у вазу поставити освячені духмяні трави – м'яту, мелісу, любисток.

У деяких регіонах України існує традиція пекти до цього дня здобні булочки з ягодами та сиром з зеленню.

Проведіть цей день у родинному колі чи на природі. Миру вашим родинам!