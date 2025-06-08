Сегодня христиане празднуют Троицу, а как поздравить с этим праздником, рассказывает 24 Канал.

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Как поздравить с Троицей

Праздник Троицы или Зеленые праздники отмечается на 50-й день от Пасхи. И в 2025 году он приходится на 8 июня. После праздничной литургии можно поздравить своих родных и близких с праздником.

Поздравить с Троицей можно разными способами – через звонок, открыткой, сообщение в стихах или прозе. Лучше всего выражать свои пожелания искренне и от сердца, поскольку устоявшихся форм приветствия не существует.

Но можно сказать, искренние пожелания вспомнив сегодняшний праздник:

  • "Поздравляю с праздником!"
  • "С Днем Святой Троицы!"
  • "С Зелеными праздниками!"
  • "Пусть Бог благословит вас!"
  • "Желаю вам счастья, здоровья и мира!"
  • "Пусть Господь оберегает вас от бед!"
  • "С великим праздником Троицы! Пусть Святая Троица благословит вас на добрые дела, любовь, счастье и мир!"
  • "Поздравляю с праздником Святой Троицы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья!"
  • "С Днем Святой Троицы! Пусть в вашем доме всегда будет мир, согласие и любовь!"
  • Поздравляю с Зелеными праздниками! Пусть в вашей семье будет согласие, мир и достаток!"

Открытка / Рinterest

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В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!

Открытка / Рinterest

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Вітаю вас зі святом Трійці,
Бажаю щастя вам по вінця,
Добра, достатку, перемог,
Хай вас благословляє Бог!

Открытка / Рinterest

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У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Хай море сонця подарує
Погожа літня ця пора!

Открытка / Рinterest

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Пусть Дух Святой Вас сегодня вдохновляет, а сила и вера помогут в добро творить и все в жизни вам будет удаваться! С Зелеными праздниками!

Открытка / Рinterest

Не забудьте украсить свой дом зельем – ветками липы, березы, клена, на пол бросить осоку, а в вазу поставить освященные душистые травы – мяту, мелиссу, любисток.

В некоторых регионах Украины существует традиция печь к этому дню сдобные булочки с ягодами и творогом с зеленью.

Проведите этот день в семейном кругу или на природе. Мира вашим семьям!