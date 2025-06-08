Сегодня христиане празднуют Троицу, а как поздравить с этим праздником, рассказывает 24 Канал.

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Как поздравить с Троицей

Праздник Троицы или Зеленые праздники отмечается на 50-й день от Пасхи. И в 2025 году он приходится на 8 июня. После праздничной литургии можно поздравить своих родных и близких с праздником.

Поздравить с Троицей можно разными способами – через звонок, открыткой, сообщение в стихах или прозе. Лучше всего выражать свои пожелания искренне и от сердца, поскольку устоявшихся форм приветствия не существует.

Но можно сказать, искренние пожелания вспомнив сегодняшний праздник:

"Поздравляю с праздником!"

"С Днем Святой Троицы!"

"С Зелеными праздниками!"

"Пусть Бог благословит вас!"

"Желаю вам счастья, здоровья и мира!"

"Пусть Господь оберегает вас от бед!"

"С великим праздником Троицы! Пусть Святая Троица благословит вас на добрые дела, любовь, счастье и мир!"

"Поздравляю с праздником Святой Троицы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья!"

"С Днем Святой Троицы! Пусть в вашем доме всегда будет мир, согласие и любовь!"

Поздравляю с Зелеными праздниками! Пусть в вашей семье будет согласие, мир и достаток!"

Открытка / Рinterest

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В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

Открытка / Рinterest

***

Вітаю вас зі святом Трійці,

Бажаю щастя вам по вінця,

Добра, достатку, перемог,

Хай вас благословляє Бог!

Открытка / Рinterest

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У свято Трійці вам бажаю

Багато радості, добра,

Хай море сонця подарує

Погожа літня ця пора!

Открытка / Рinterest

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Пусть Дух Святой Вас сегодня вдохновляет, а сила и вера помогут в добро творить и все в жизни вам будет удаваться! С Зелеными праздниками!

Открытка / Рinterest

Не забудьте украсить свой дом зельем – ветками липы, березы, клена, на пол бросить осоку, а в вазу поставить освященные душистые травы – мяту, мелиссу, любисток.

В некоторых регионах Украины существует традиция печь к этому дню сдобные булочки с ягодами и творогом с зеленью.

Проведите этот день в семейном кругу или на природе. Мира вашим семьям!