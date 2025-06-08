Сьогодні християни святкують Трійцю, а як привітати з цим святом, розповідає 24 Канал.

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Як привітати з Трійцею

Свято Трійці чи Зелені свята відзначається на 50-й день від Великодня. І у 2025 році він припадає на 8 червня. Після святкової літургії можна привітати своїх рідних та близьких зі святом.

Привітати з Трійцею можна різними способами – через дзвінок, листівкою, повідомлення у віршах чи прозі. Найкраще висловлювати свої побажання щиро та від серця, оскільки усталених форм вітання не існує.

Але можна сказати, щирі побажання згадавши сьогоднішнє свято:

  • "Вітаю зі святом!"
  • "З Днем Святої Трійці!"
  • "З Зеленими святами!"
  • "Нехай Бог благословить вас!"
  • "Бажаю вам щастя, здоров'я та миру!"
  • "Хай Господь оберігає вас від бід!"
  • "З великим святом Трійці! Нехай Свята Трійця благословить вас на добрі справи, любов, щастя та мир!"
  • "Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту та безмежного щастя!"
  • "З Днем Святої Трійці! Нехай у вашій домівці завжди буде мир, злагода та любов!"
  • Вітаю з Зеленими святами! Нехай у вашій родині буде злагода, мир та достаток!"

Листівка / Рinterest

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В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!

Листівка / Рinterest

***

Вітаю вас зі святом Трійці,
Бажаю щастя вам по вінця,
Добра, достатку, перемог,
Хай вас благословляє Бог!

Листівка / Рinterest

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У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Хай море сонця подарує
Погожа літня ця пора!

Листівка / Рinterest

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Нехай Дух Святий Вас сьогодні надихає, а сила і віра допоможуть в добро творити і все в житті вам буде вдаватися! З Зеленими святами!

Листівка / Рinterest

Не забудьте прикрасити свій дім зіллям – гілками липи, берези, клену, на підлогу кинути осоку, а у вазу поставити освячені духмяні трави – м'яту, мелісу, любисток.

У деяких регіонах України існує традиція пекти до цього дня здобні булочки з ягодами та сиром з зеленню.

Проведіть цей день у родинному колі чи на природі. Миру вашим родинам!