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Як привітати з Трійцею
Свято Трійці чи Зелені свята відзначається на 50-й день від Великодня. І у 2025 році він припадає на 8 червня. Після святкової літургії можна привітати своїх рідних та близьких зі святом.
Привітати з Трійцею можна різними способами – через дзвінок, листівкою, повідомлення у віршах чи прозі. Найкраще висловлювати свої побажання щиро та від серця, оскільки усталених форм вітання не існує.
Але можна сказати, щирі побажання згадавши сьогоднішнє свято:
- "Вітаю зі святом!"
- "З Днем Святої Трійці!"
- "З Зеленими святами!"
- "Нехай Бог благословить вас!"
- "Бажаю вам щастя, здоров'я та миру!"
- "Хай Господь оберігає вас від бід!"
- "З великим святом Трійці! Нехай Свята Трійця благословить вас на добрі справи, любов, щастя та мир!"
- "Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту та безмежного щастя!"
- "З Днем Святої Трійці! Нехай у вашій домівці завжди буде мир, злагода та любов!"
- Вітаю з Зеленими святами! Нехай у вашій родині буде злагода, мир та достаток!"
Листівка / Рinterest
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В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
Листівка / Рinterest
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Вітаю вас зі святом Трійці,
Бажаю щастя вам по вінця,
Добра, достатку, перемог,
Хай вас благословляє Бог!
Листівка / Рinterest
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У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Хай море сонця подарує
Погожа літня ця пора!
Листівка / Рinterest
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Нехай Дух Святий Вас сьогодні надихає, а сила і віра допоможуть в добро творити і все в житті вам буде вдаватися! З Зеленими святами!
Листівка / Рinterest
Не забудьте прикрасити свій дім зіллям – гілками липи, берези, клену, на підлогу кинути осоку, а у вазу поставити освячені духмяні трави – м'яту, мелісу, любисток.
У деяких регіонах України існує традиція пекти до цього дня здобні булочки з ягодами та сиром з зеленню.
Проведіть цей день у родинному колі чи на природі. Миру вашим родинам!