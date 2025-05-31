Укр Рус
Освіта Саморозвиток Вітання змінюється на свята: як вітатися у церкві
31 травня, 22:31
2

Вітання змінюється на свята: як вітатися у церкві

Марія Волошин
Основні тези
  • Православні християни українською мовою вітаються "Слава Ісусу Христу!", а відповідають "Слава навіки Богу!".
  • Під час Великодня вітаються "Христос воскрес!", відповідають "Воістину воскрес!", а в різдвяний період – "Христос народився!" або "Христос Рождається!" з відповіддю "Славімо Його!".

Православні християни традиційно вітаються словами "Слава Ісусу Христу!". Відповідають при цьому "Слава навіки Богу!".

Священники також зазначають: якщо вас вітають словами "Слава Богу!", відповідайте так: "Навіки слава Богу". А як вітатися у церкві, зокрема, у час великих свят, підкаже 24 Канал.

Дивіться також Крістіна чи Христина – як же правильно сказати це ім'я українською 

Як вітатися у церкві 

Християнські вітання змінюють двічі на рік. 

Під час Великодня і впродовж 40 днів звертаємося один до одного пасхальним вітанням – "Христос воскрес!". При цьому відповідати треба  "Воістину воскрес!".

У різдвяний період, від свята Різдва Христового і до Стрітення, вітання звучить так: "Христос народився!" або "Христос Рождається!" – "Славімо Його!".

На свято Хрещення Господа нашого Ісуса Христа чуємо: "Христос охрестився!" і відповідаємо: "У річці Йордані!". 

Зі Священного Писання також знаємо, що І Ісус Христос часто звіщав як істину і побажання, як одвічне вітання "Мир вам!". Ці ж слова Він промовив після Свого Воскресіння, коли явився учням-апостолам. А зцілюючи людей від недугів, Христос промовляв: "Іди з миром!". 

Існує ще привітання "Христос між нами!" (або "Христос посеред нас!"). Відповідь на нього – "Є і буде". Проте зараз це вітання вживають рідко. Переважно лише серед священиків.  

Ми також розповідали, як красиво і правильно вітатися українською.