Як правильно вітатись з Вербною неділею: перевірте, чи ви це знали
- Вербна неділя в 2025 році припадає на 13 квітня, коли віряни освячують вербові букети в храмі.
- На Вербну неділю немає особливого привітання, використовуються традиційні християнські фрази, а також існує традиція легенького шмагання вербою з побажаннями здоров'я.
Чимало свят мають свої особливі вітання та обряди. Вербна неділя не є винятком.
Вербна неділя у 2025 році припадає на 13 квітня. Саме цього дня віряни ідуть до храму, щоб освятити вербові букети. А як привітати зі святом найближчих розповість 24 Канал.
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Чи є особливе вітання на Вербну неділю
Деякі свята мають свої, притаманні цьому дню вітання. Чи є таке вітання у Вербну неділю, яку святкуватимемо уже цими вихідними?
Це свято не має особливого привітання. Цього дня можна використати традиційне для усіх вірян-християн:
"Слава Ісусу Христу!", у відповідь – "Слава навіки Богу!" чи "Слава навіки!"
"Слава Богу!", у відповідь – "Навіки слава Богу!"
"Христос посеред нас!", у відповідь – "І є, і буде!".
У розмовній мові трапляється також звертання "Слава Йсу!", але це пов’язано лише з мовними особливостями регіону.
Але, у цей день існує давня особлива традиція віншування. Освяченою у церкві вербою, яка стає оберегом, легенько шмагають з побажаннями здоров'я, примовляючи:
"Не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень!".
Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень".
А слово верба, залежно від регіону можна замінити – лоза, шутка, баська, мичка, бечка.
Тому можна сказати сміливо: "Не я б'ю, бечка б'є, недалечко – червоне яєчко!"
Але друзям та рідним у цей день ви можете надіслати листівки та повідомлення з сучасними віршами до свята.
"Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень."
"Хай торкнеться вас лоза вербова,
і приносить щастя гілка кожен день,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро Великдень!"
***
"Вербна неділенько, гостенько миленька, вдар Україну вербою…
Щоб розігнулася та посміхнулася, щоб не горіла війною!
Квітна неділенько, Божа годинонько, дай нам усім благодаті…
Щоб процвітали і мудрість ще мали, щирі були і багаті!
Вербна неділенько, Господа дниненько, ллється молитва рікою…
Щоби нам жити й Великдень зустріти, бий нас на щастя вербою! "(Василь Руданський)
Вербна неділя, передує Великодню, а уже для цього дня ми маємо своє особливе вітання.