Вербна неділя у 2025 році припадає на 13 квітня. Саме цього дня віряни ідуть до храму, щоб освятити вербові букети. А як привітати зі святом найближчих розповість 24 Канал.

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Чи є особливе вітання на Вербну неділю

Деякі свята мають свої, притаманні цьому дню вітання. Чи є таке вітання у Вербну неділю, яку святкуватимемо уже цими вихідними?

Це свято не має особливого привітання. Цього дня можна використати традиційне для усіх вірян-християн:

"Слава Ісусу Христу!", у відповідь – "Слава навіки Богу!" чи "Слава навіки!"

"Слава Богу!", у відповідь – "Навіки слава Богу!"

"Христос посеред нас!", у відповідь – "І є, і буде!".

У розмовній мові трапляється також звертання "Слава Йсу!", але це пов’язано лише з мовними особливостями регіону.

Але, у цей день існує давня особлива традиція віншування. Освяченою у церкві вербою, яка стає оберегом, легенько шмагають з побажаннями здоров'я, примовляючи:

"Не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень!".

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень".

А слово верба, залежно від регіону можна замінити – лоза, шутка, баська, мичка, бечка.

Тому можна сказати сміливо: "Не я б'ю, бечка б'є, недалечко – червоне яєчко!"

Але друзям та рідним у цей день ви можете надіслати листівки та повідомлення з сучасними віршами до свята.

"Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень."

"Хай торкнеться вас лоза вербова,

і приносить щастя гілка кожен день,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро Великдень!"

***

"Вербна неділенько, гостенько миленька, вдар Україну вербою…

Щоб розігнулася та посміхнулася, щоб не горіла війною!

Квітна неділенько, Божа годинонько, дай нам усім благодаті…

Щоб процвітали і мудрість ще мали, щирі були і багаті!

Вербна неділенько, Господа дниненько, ллється молитва рікою…

Щоби нам жити й Великдень зустріти, бий нас на щастя вербою! "(Василь Руданський)

Вербна неділя, передує Великодню, а уже для цього дня ми маємо своє особливе вітання.