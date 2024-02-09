Вивчайте англійську легко: онлайн-школа All Right відкрила безоплатний доступ для дітей

Українські діти віком від 4 до 12 років тепер мають можливість безоплатно вчити англійську мову. Такий шанс вони отримали завдяки онлайн-школі з вивчення англійської мови All Right.

Вчити англійську безкоштовно діти можуть у межах мовної програми Future Perfect. Школа надасть доступ для навчання терміном на два роки.

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Діти зможуть вивчати англійську безкоштовно завдяки школі All Right

Така ініціатива допоможе більшій кількості дітей вивчити англійську мову. А це відповідно відкриє чимало перспектив та шляхів самореалізації для учнів.

Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан зазначила: результати дослідження засвідчили, що понад 90% опитаних батьків хочуть, щоб їхні діти вчили та підвищували рівень знань з англійської мови. Таку безоплатну можливість вони можуть отримати завдяки програмі Future Perfect та онлайн-школі All Right.

Це ще одна можливість допомогти українським дітям вивчати англійську, яка є мовою міжнародного спілкування. Адже в майбутньому здобуті знання допоможуть молодому поколінню створювати глобальні проєкти та впроваджувати інновації,

– наголосила Іонан.

Які можливості отримають діти

Онлайн-школа надасть дітям доступ до таких можливостей як:

онлайн-заняття у групах, які будуть сформовані за віком та рівнем знань дитини; відбуватимуться двічі на тиждень;

інтерактивна платформа для самостійного вивчення англійської;

бібліотека навчальних матеріалів: настільні ігри, кросворди, розмальовки тощо;

добірка з тематичними відеоматеріалами: пісні, мультфільми та ігрові відео.

Чому варто вивчати англійську з раннього віку

Засновник компанії All Right Олег Оксюк з власного досвіду радить починати вивчення англійської з раннього віку.

Я бачив, як світилися від захоплення очі моїх дітей, коли вони почали розуміти фільми в оригіналі та спілкуватися з англомовними друзями. Бажаю, щоб більше людей могли відчути цю радість. Це надихає,

– каже він.

Зауважимо також, що викладачі школи All Right адаптують методику викладання під інтереси кожної дитини. Залучають навіть відеоігри.

Понад 65 тисяч студентів із 46 країн світу використовують All Right для вивчення англійської мови. Зараз на платформі працюють понад 600 професійних вчителів, які мають відповідні сертифікати та досвід.

До речі, вебплатформу All Right створено з урахуванням деяких вимог для забезпечення часткової безбар'єрності для осіб з інвалідністю.

Якщо ви хочете долучитися до вивчення англійської у школі, реєструйтеся на сторінці "Безкоштовна англійська для дітей з України" за посиланням https://allright.com/diia-osvita-future-perfect.

Зауважимо також, що мовну програму Future Perfect втілюють у життя Мінцифри разом з Міносвіти, Мінкультом за підтримки USAID / UK Aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS" та Фонду Східна Європа. Партнер проєкту – міжнародна технологічна компанія Mastercard.