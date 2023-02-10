В Україні презентували програму, яка допоможе учням та вчителям вивчати англійську

В Україні презентували Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою. Вона сприятиме впровадженню англійської як мови міжнародного спілкування в Україні.

Представили її Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство освіти і науки України та Асоціація інноваційної та цифрової освіти, повідомляє 24 Канал.

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Що передбачає Національна екосистема вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, зокрема, анонсував розробку законопроєкту про функціонування англійської як мови міжнародного спілкування. Також розповів, що програма разом із майбутнім документом має на меті:

підвищити рівень знання англійської мови;

зробити англійську більш вживаною в Україні і де-факто другою мовою спілкування у країні;

Національна екосистема вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою є безкоштовною та доступною цілодобово усім українцям.

Очільник директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН Олег Єресько заявив, що міністерство прагне організувати системне навчання перш за все вчителів, з першого класу учнів шкіл. Згодом навчання організують і для інших закладів освіти.

Національна екосистема вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою для українців складається з:

визначення рівня володіння англійською мовою;

маркетплейс-сервісів навчання англійської мови,

оволодіння англійською мовою за допомогою наймасовішого освітнього онлайн проєкту України Lingva.Skills.

Заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Віталій Зубков при цьому уточнив, що вони розробили систему адаптивного тестування, яка точно та швидко визначить рівень володіння англійською мовою. Кількість спроб тестування під час навчання – необмежена.

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Що варто знати учасникам програми

Так, учасникам екосистеми варто обрати сервіс для навчання. Це можна зробити за допомогою маркетплейсу або обрати Lingva.Skills. На цьому порталі українці протягом 6 років вже виконали понад 180 мільйонів вправ.

До слова, у 2019 році цей проєкт Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) включив до 10 найкращих соціальних стартапів країн Східної Європи. А у 2022 році Lingva.Skills офіційно увійшов до Національної Книги Рекордів як наймасовіший освітній онлайн-проєкт України.