Як вступити у магістратуру на іншу спеціальність у 2024 році

Невдовзі в Україні стартує вступна кампанія у магістартуру. У 2024 році будь-яка особа може вступити до вишу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня освіти, здобутого за іншою спеціальністю.

Але за умови успішного проходження вступних випробувань. Що при цьому мають знати абітурієнти, читайте далі.

Дивіться також Як перевести тестові бали ЄВІ у шкалу 100 – 200 балів

Як вступити на іншу спеціальність у магістратуру

Виш у Правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб. Зокрема, щодо:

строків навчання;

включення додаткових обов'язкових освітніх компонентів до індивідуального навчального плану;

обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей знань.

Водночас деякі спеціальності мають певні обмеження.

Зокрема, для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" здійснюють прийом на навчання осіб, які здобули освіту зі спеціальностей 081 "Право" або 293 "Міжнародне право".

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 223 "Медсестринство" відбуватиметься прийом на навчання осіб, які здобули освіту зі спеціальностей галузі знань 22 "Охорона здоров'я".

Для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 224.02 "Протезування-ортезування" спеціальності 224 "Технології медичної діагностики та лікування" здійснюють прийом на навчання осіб, які здобули освіту зі спеціальностей галузі знань 22 "Охорона здоров'я", зі спеціальності 163 "Біомедична інженерія" галузі знань 16 "Хімічна інженерія та біоінженерія", за напрямом 6.010203 "Здоров'я людини" або зі спеціальності 7.01020302 "Фізична реабілітація".

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 225 "Медична психологія" відбуватиметься прийом на навчання осіб, які здобули освіту зі спеціальностей галузі знань 22 "Охорона здоров'я" або 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки".

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" здійснюють прийом на навчання осіб, які здобули освіту зі спеціальностей галузі знань 22 "Охорона здоров'я", 226 "Фармація, промислова фармація".

Для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 227.1 "Фізична терапія" спеціальності 227 "Терапія та реабілітація" здійснюють прийом на навчання за цією спеціальністю або за напрямом 6.010203 "Здоров'я людини" (професійне спрямування Фізична реабілітація).

На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціалізацією 227.2 "Ерготерапія" спеціальності 227 "Терапія та реабілітація" триватиме прийом на навчання за цією спеціальністю чи спеціальністю 016 "Спеціальна освіта" або за напрямами 6.010203 "Здоров'я людини" (професійне спрямування Фізична реабілітація) чи 6.010105 "Корекційна освіта (за нозологіями)".