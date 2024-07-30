Українці можуть отримати стипендію в Оксфорді

Українці дедалі частіше у час війни вступають до іноземних вишів. Також прагнуть стати учасниками різноманітних стипендіальних програм.

Такі є і в Оксфорді. Зокрема, стипендія Родса – можливість приєднатися до видатної молоді з усього світу для навчання в Оксфордському університеті.

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Як отримати стипендію на навчання в Оксфорді

Стипендія покриває плату за вступ до університету та забезпечує надання коштів на проживання на суму 19 092 фунтів стерлінгів на рік (1 591 фунт стерлінгів на місяць) і квиток на рейс.

Для учасників з України такі вимоги:

для студентів – вік від 18 до 23 років;

для старших кандидатів, які закінчили ступінь бакалавра пізніше – станом на 1 жовтня 2024 року вам не виповнилося 27 років;

диплом з відзнакою першого класу, еквівалент або середній бал від 3,70;

відповідний рівень володіння англійською.

Останню вимогу перевіряють з допомогою тесту. Якщо ви відповідаєте вимогам Оксфордського університету щодо відмови від іспиту з англійської мови, ви можете подати такий запит.

Термін подання заявки – 1 серпня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.