Такие есть и в Оксфорде. В частности, стипендия Родса – возможность присоединиться к выдающейся молодежи со всего мира для обучения в Оксфордском университете.

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Как получить стипендию на обучение в Оксфорде

Стипендия покрывает плату за поступление в университет и обеспечивает предоставление средств на проживание на сумму 19 092 фунтов стерлингов в год (1 591 фунт стерлингов в месяц) и билет на рейс.

Для участников из Украины следующие требования:

для студентов – возраст от 18 до 23 лет;

для старших кандидатов, окончивших степень бакалавра позже – по состоянию на 1 октября 2024 года вам не исполнилось 27 лет;

диплом с отличием первого класса, эквивалент или средний балл от 3,70;

соответствующий уровень владения английским.

Последнее требование проверяют с помощью теста. Если вы соответствуете требованиям Оксфордского университета по отказу от экзамена по английскому языку, вы можете подать такой запрос.

Срок подачи заявки – 1 августа 2024 года. Подробнее об обучении по ссылке.