Такі є і в Оксфорді. Зокрема, стипендія Родса – можливість приєднатися до видатної молоді з усього світу для навчання в Оксфордському університеті.
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Як отримати стипендію на навчання в Оксфорді
Стипендія покриває плату за вступ до університету та забезпечує надання коштів на проживання на суму 19 092 фунтів стерлінгів на рік (1 591 фунт стерлінгів на місяць) і квиток на рейс.
Для учасників з України такі вимоги:
- для студентів – вік від 18 до 23 років;
- для старших кандидатів, які закінчили ступінь бакалавра пізніше – станом на 1 жовтня 2024 року вам не виповнилося 27 років;
- диплом з відзнакою першого класу, еквівалент або середній бал від 3,70;
- відповідний рівень володіння англійською.
Останню вимогу перевіряють з допомогою тесту. Якщо ви відповідаєте вимогам Оксфордського університету щодо відмови від іспиту з англійської мови, ви можете подати такий запит.
Термін подання заявки – 1 серпня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.
- Раніше ми інформували, що українські студенти можуть безоплатно навчатися ще один семестр в австрійських держуніверситетах та університетських педагогічних коледжах. Про це читайте за посиланням.