Серед ваших предків могли бути козаки або навіть саудівський халіф: перевірте своє

Українці мають велику територію своєї Батьківщини й цікаву, насичену і різноманітну історію. Саме історичне минуле сформувало прізвища українців та зберегло їх походження.

Свій слід у прізвищах залишили анти, половці, саудити, козаки. Про походження сучасних українських прізвищ розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @ukrainianvibe.news.

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Який слід залишили предки у прізвищах

Українські прізвища абсолютно різні – це залежить від регіону, а відповідно від походження та характерних умов його утворення. Прізвища мають походження від території, професії, ремесла, назвиськ та племен, які проживали на території України.

Якщо ваше прізвище Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук, Маслек, то, ймовірно, що вашим предком сина саудівського халіфа Маслямака. Разом з гаремом він був на українських землях у VIII столітті й мав чимало дітей.

Інших предків мають носії прізвищ із закінченням "-ахно" – Дахно, Махно, Сахно, то ймовірно ваші коріння сягають ще племен антів.

А от прізвища Аккуш, Дулепа, Кубяк, Мандула, Сугрин, Темір, Шарук, Ямула, пов'язані з племенами половців. Цей кочовий тюркський народ, який у ХІІ – ХІІІ столітті проживав в українських степах. А їх нащадками стали кримські татари.

Чимало прізвищ українці отримали від козаків. Зокрема, прізвища із закінченням "-енко" та, деколи, кумедним звучанням – Голопупенко, Дубогризенок, Петренко, Василенко, Короцюпенко. А ще прізвища, які пішли від ремесел того часу, чи посад – Сердюк, Пушкар, Гармаш, Хорунжий, Сотник, Порохня, Стельмах, Попович. І звісно – Козак та Козаченко.

Хто були ваші предки: дивіться відео

Це далеко не увесь перелік прізвищ та пояснень, як вони утворилися. Але відшукайте серед них своє.