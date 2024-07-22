Як зареєструвати е-кабінет і подати заяви на вступ у виш

В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Вона відбувається дистанційно.

Тож абітурієнти можуть мати чимало питань. Зокрема, як створити персональний електронний кабінет вступника і правильно подати заяви на вступ. Загалом можна подати до 15 заяв, зазначає Освіта 24.

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Як зареєструвати е-кабінет і подати заяви

Фахівці державного підприємства "Інфоресурс" підготували для вступників відеоінструкцію щодо реєстрації особистого електронного кабінету та подання електронних заяв до вишів – після завершення 11 класів, диплома молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста чи фахового молодшого бакалавра.

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Покроковий алгоритм такий:

00:00 – реєстрація електронного кабінету;

01:48 – активація електронного кабінету;

02:06 – вхід до електронного кабінету та заповнення необхідних даних;

03:52 – подання заяв на вступ та реєстрація на вступні випробування.

Як зареєструвати електронний кабінет: відеоінструкція

Нагадаємо, що у Міносвіти України розповіли, скільки вступників зможуть отримати гранти на навчання у вишах цьогоріч. Про це читайте за посиланням.