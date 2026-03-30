"Сек'юріті" і "батарейка тиші": вихователька з Дніпра показала, як швидко заспокоїти дітей

Вихователька дитячого садка з Дніпра розповіла про три методи, які допомагають швидко заспокоїти дітей у групі. Своїми порадами вона поділилася у своєму TikTok, зазначивши, що головне – це ефективність і реакція самих дітей.

Які методи використовує вихователька?

Перший спосіб педагогиня застосовує, коли в групі стає надто гучно. Вона звертається до дітей у жартівливій формі, ніби "шукаючи" їхню увагу: "Кукушечко моя, ти де?". Такий підхід допомагає швидко переключити увагу дітей і зменшити шум.

Другий метод – гра в "сек'юріті". Його використовують у більш напружених ситуаціях, наприклад, коли діти сваряться або б'ються. Найактивніших учасників педагогиня ставить поруч із собою і пропонує їм "охороняти" її протягом кількох хвилин.

За словами виховательки, така рольова гра дозволяє дітям заспокоїтися і переключитися на іншу діяльність без конфліктів.

"Батарейка тиші" та лайфхаки для занять

Третій метод вихователька назвала "батарейкою тиші". Вона малює на дошці батарейку, яка "заповнюється" від шуму в групі. Якщо вона заповниться повністю – діти втрачають частину вільного часу між заняттями.

Натомість якщо вдається зберегти тишу, діти можуть навіть отримати "бонус" – наприклад, пропустити одне заняття. Такий підхід мотивує малюків контролювати свою поведінку.

Важливо! Крім того, педагогиня наголошує: важливо, щоб методи були цікавими для дітей і не викликали страху чи напруги.

Як відреагували інші користувачі?

У коментарях під відео користувачі активно діляться власним досвідом і порадами. Дехто зазначає, що метод "сек'юріті" давно відомий, але й досі залишається ефективним.

Інші вихователі розповідають про свої підходи. Наприклад, хтось використовує гру "Море хвилюється раз", щоб швидко привернути увагу дітей, а хтось – тихий голос замість підвищеного тону, щоб діти почали прислухатися.

Також у коментарях пропонують рахувати до п'яти або вводити "штрафи" у вигляді скорочення часу для ігор. Деякі педагоги діляться ідеями про "куточок усамітнення" або використання руханок, щоб переключити увагу малюків.

Зверніть увагу! Водночас частина користувачів зазначає, що універсального методу не існує, адже кожна група дітей реагує по-різному. Проте більшість сходиться на думці: головне – це залученість, цікавість і позитивний контакт із дітьми.

