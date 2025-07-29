Як звучать знайомі слова на Донеччині та Прикарпатті: перевірте, що знаєте ви
- Філологиня-блогер Оксана Миколаївна порівнює діалекти української мови Донеччини та Івано-Франківщини, показуючи різницю у використанні слів.
- Діалекти мають суттєві відмінності, що робить вивчення їх цікавим та унікальним.
Діалекти – це мовні перли. А знання не лише літературних слів, а й діалектизмів – робить вас цікавим співрозмовником.
Чи сильно різняться слова Донеччини та Івано-Франківщини порівнює філологиня-блогер Оксана Миколаївна, розповідає 24 Канал.
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Чи схожі знайомі слова на Донеччині та Івано-Франківщині?
Так у нас існує літературна українська мова, розмовляти та писати, якою правильно ми прагнемо. Але різноманіття словникового запасу нашої мови формують і слова з діалектів, а їх в Україні – 15.
І часто діалекти з різних регіонів різняться настільки, що важко порозумітися. Але дізнаватися такі нові назви звичних предметів з говірок дуже цікаво. І ні – це не соромно, це унікально знати і діалектизми, і літературні слова.
І тішить, що чимало філологів, мовознавців, які ведуть свої блоги, популяризують діалекти. Зокрема, мовознавиця Оксана Миколаївна, яка родом з Донеччини, зі своєю подругою з Франківщини порівнюють діалекти своїх регіонів.
Як говорить Донеччина та Івано-Франківщина (далі Д та І-Ф):
баклажани: Д – синенькі; І-Ф – баклажани;
лопата: Д – грабарка; І-Ф – лопата;
калюжа: Д – калюжа; І-Ф – калабаня;
будівля для зберігання сіна: Д – сінник; І-Ф – стодола;
постушка: Д – пустушка ; І-Ф – дурачка;
велосипедний ланцюг: Д – цепка; І-Ф – ланц;
деруни: Д – драніки; І-Ф – терчиники;
шпильки для волосся: Д – шпилька; І-Ф – ґарнеґля;
торт: Д – торт; І-Ф – пляцок;
Як звучить Донеччина і Франківщина: дивіться відео
Раніше вона пропонувала порівняти звичні слова з Донеччини та Буковини – протилежних прикордонних регіонів України.
Познайомтеся та порівняйте, як ці слова кажуть у вашому регіоні.