Ціни можуть сягати 100 тисяч: яка вартість навчання у Києво-Могилянській академії
- Навчання на бакалавраті в НаУКМА на спеціальностях "Інженерія програмного забезпечення" та "Комп'ютерні науки" коштує 100 тисяч гривень за рік.
- Яка вартість навчання на інших спеціальностях вищу, читайте у новині.
Невдовзі стартує вступна кампанія до вишів у 2025 році. Ціни на навчання за контрактом у ЗВО значно зросли.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net. Яка вартість року навчання у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА), читайте далі.
Дивіться також Виклики НМТ-2025 і чи справді всім потрібна математика: розмова з директоркою УЦОЯО Вакуленко
Яка вартість року навчання у Могилянці
Ціни на навчання на бакалавраті на найдорожчих спеціальностях сягають 100 тисяч гривень. До таких належать:
- "Інженерія програмного забезпечення";
- "Комп'ютерні науки".
90 тисяч гривень за рік доведеться заплатити за рік навчання на спеціальності "Право".
А от рік навчання на найдешевших спеціальностях вартуватиме від 45 до 48 тисяч гривень. Зокрема, на таких:
- "Хімія";
- "Фізика";
- "Екологія";
- Біологія та біохімія";
- "Соціальна робота";
- "Громадське здоров'я".
Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!
Загалом вартість навчання на першому курсі Києво-Могилянської академії у 2025/2026 навчальному році на різних спеціальностях така:
- Історія та археологія – 55 тисяч гривень;
- Філософія – 55 тисяч гривень;
- Філологія (українська мова і література) – 55 тисяч гривень;
- Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 74 тисячі гривень;
- Культурологія – 55 тисяч гривень;
- Економіка – 72 тисячі гривень;
- Політологія – 55 тисяч гривень;
- Міжнародні відносини – 88 тисяч гривень;
- Психологія – 65 тисяч гривень;
- Соціологія – 53 тисячі гривень;
- Журналістика – 65 тисяч гривень;
- Фінанси, банківська справа та страхування – 72 тисячі гривень;
- Менеджмент – 75 тисяч гривень;
- Публічне управління та адміністрування – 50 тисяч гривень;
- Маркетинг – 75 тисяч гривень;
- Право – 90 тисяч гривень;
- Біологія та біохімія – 47 тисяч гривень;
- Екологія – 47 тисяч гривень;
- Хімія – 45 тисяч гривень;
- Фізика – 45 тисяч гривень;
- Прикладна математика – 64 тисячі гривень;
- Інженерія програмного забезпечення – 100 тисяч гривень;
- Комп'ютерні науки – 100 тисяч гривень;
- Кібербезпека та захист інформації – 75 тисяч гривень;
- Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 75 тисяч гривень;
- Громадське здоров'я – 47 тисяч гривень;
- Соціальна робота – 48 тисяч гривень;
Раніше ми розповідали, яка вартість навчання у п'яти найпопулярніших університетах України у 2025 році.