Ціни можуть сягати 100 тисяч: яка вартість навчання у Києво-Могилянській академії

Невдовзі стартує вступна кампанія до вишів у 2025 році. Ціни на навчання за контрактом у ЗВО значно зросли.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net. Яка вартість року навчання у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА), читайте далі.

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Яка вартість року навчання у Могилянці

Ціни на навчання на бакалавраті на найдорожчих спеціальностях сягають 100 тисяч гривень. До таких належать:

"Інженерія програмного забезпечення";

"Комп'ютерні науки".

90 тисяч гривень за рік доведеться заплатити за рік навчання на спеціальності "Право".

А от рік навчання на найдешевших спеціальностях вартуватиме від 45 до 48 тисяч гривень. Зокрема, на таких:

"Хімія";

"Фізика";

"Екологія";

Біологія та біохімія";

"Соціальна робота";

"Громадське здоров'я".

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Загалом вартість навчання на першому курсі Києво-Могилянської академії у 2025/2026 навчальному році на різних спеціальностях така:

Історія та археологія – 55 тисяч гривень;

Філософія – 55 тисяч гривень;

Філологія (українська мова і література) – 55 тисяч гривень;

Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 74 тисячі гривень;

Культурологія – 55 тисяч гривень;

Економіка – 72 тисячі гривень;

Політологія – 55 тисяч гривень;

Міжнародні відносини – 88 тисяч гривень;

Психологія – 65 тисяч гривень;

Соціологія – 53 тисячі гривень;

Журналістика – 65 тисяч гривень;

Фінанси, банківська справа та страхування – 72 тисячі гривень;

Менеджмент – 75 тисяч гривень;

Публічне управління та адміністрування – 50 тисяч гривень;

Маркетинг – 75 тисяч гривень;

Право – 90 тисяч гривень;

Біологія та біохімія – 47 тисяч гривень;

Екологія – 47 тисяч гривень;

Хімія – 45 тисяч гривень;

Фізика – 45 тисяч гривень;

Прикладна математика – 64 тисячі гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 100 тисяч гривень;

Комп'ютерні науки – 100 тисяч гривень;

Кібербезпека та захист інформації – 75 тисяч гривень;

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 75 тисяч гривень;

Громадське здоров'я – 47 тисяч гривень;

Соціальна робота – 48 тисяч гривень;

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