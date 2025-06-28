Скільки коштує рік навчання на "Комп'ютерних науках" та "Інженерії програмного забезпечення"
- Вартість навчання на "Комп'ютерних науках" у 2025 році в топуніверситетах України варіюється від 34,9 тисячі до 66,755 тисячі гривень.
- Ціни на "Інженерію програмного забезпечення" коливаються від 59,5 тисячі до 66,755 тисячі гривень.
Спеціальності "Комп'ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення" є досить популярними серед вступників у виші. Тож ціни за рік навчання на бакалавраті на них доволі високі.
У Києво-Могилянській академії доведеться віддати аж 100 тисяч гривень. Яка вартість навчання в інших вишах, розповідає 24 Канал з посиланням на The page.
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Скільки коштує рік навчання на "Комп'ютерних науках"
Ціни у 5 найкращих вишах нашої країни на навчання на цій спеціальності у 2025 році такі:
- Львівська політехніка: 56,8 тисячі гривень (+23%);
- НТУУ КПІ імені Сікорського: 54,9 тисячі гривень (+25%);
- КНУ імені Шевченка: 61,3 тисячі гривень (+54%);
- ЛНУ імені Франка: 66,755 тисячі гривень (+47%);
- Харківський національний університет радіоелектроніки: 34,9 тисячі гривень (+9%).
Середня вартість навчання для вступників 2025 року за спеціальністю "Комп'ютерні науки" у цих університетах становить 54,931 тисячі гривень.
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Скільки коштує навчання на "Інженерії програмного забезпечення"
Ще однією доволі популярною спеціальністю серед вступників є "Інженерія програмного забезпечення". Платити за рік навчання на ній подекуди доведеться ще більше, ніж за рік на "Комп'ютерних науках". А саме:
НТУУ КПІ імені Сікорського: 64,9 тисячі гривень (+18%);
КНУ імені Шевченка: 61,3 тисячі гривень (+54%);
Львівська політехніка: 59,5 тисячі гривень (+13%);
Національний авіаційний університет: станом на кінець травня інформація не оприлюднена;
ЛНУ імені Франка: 66,755 тисячі гривень (+26%);
Середня вартість навчання у цих вишах на цій спеціальності – 63,113 тисячі гривень.
Ми також поспілкувалися про виклики та перспективи НМТ з директоркою УЦОЯО Тетяною Вакуленко.