Скільки коштує рік навчання на "Комп'ютерних науках" та "Інженерії програмного забезпечення"

Спеціальності "Комп'ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення" є досить популярними серед вступників у виші. Тож ціни за рік навчання на бакалавраті на них доволі високі.

У Києво-Могилянській академії доведеться віддати аж 100 тисяч гривень. Яка вартість навчання в інших вишах, розповідає 24 Канал з посиланням на The page.

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Скільки коштує рік навчання на "Комп'ютерних науках"

Ціни у 5 найкращих вишах нашої країни на навчання на цій спеціальності у 2025 році такі:

Львівська політехніка: 56,8 тисячі гривень (+23%);

НТУУ КПІ імені Сікорського: 54,9 тисячі гривень (+25%);

КНУ імені Шевченка: 61,3 тисячі гривень (+54%);

ЛНУ імені Франка: 66,755 тисячі гривень (+47%);

Харківський національний університет радіоелектроніки: 34,9 тисячі гривень (+9%).

Середня вартість навчання для вступників 2025 року за спеціальністю "Комп'ютерні науки" у цих університетах становить 54,931 тисячі гривень.

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Скільки коштує навчання на "Інженерії програмного забезпечення"

Ще однією доволі популярною спеціальністю серед вступників є "Інженерія програмного забезпечення". Платити за рік навчання на ній подекуди доведеться ще більше, ніж за рік на "Комп'ютерних науках". А саме:

НТУУ КПІ імені Сікорського: 64,9 тисячі гривень (+18%);

КНУ імені Шевченка: 61,3 тисячі гривень (+54%);

Львівська політехніка: 59,5 тисячі гривень (+13%);

Національний авіаційний університет: станом на кінець травня інформація не оприлюднена;

ЛНУ імені Франка: 66,755 тисячі гривень (+26%);

Середня вартість навчання у цих вишах на цій спеціальності – 63,113 тисячі гривень.

Ми також поспілкувалися про виклики та перспективи НМТ з директоркою УЦОЯО Тетяною Вакуленко.