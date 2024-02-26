Які документи потрібні для реєстрації на НМТ у 2024 році

14 березня стартує реєстрація на національний мультипредметний тест у 2024 році. Триватиме вона до 11 квітня.

Для реєстрації передбачили основний і додатковий періоди. Які документи необхідно мати, аби стати учасником мультитесту, читайте далі.

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Як документи необхідні для реєстрації на НМТ-2024

Під час періоду реєстрації майбутній учасник тестування повинен створити персональний електронний кабінет на сайті УЦОЯО. А також завантажити до нього необхідні документи.

До кабінету треба завантажити такі сканкопії документів:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюють реєстрацію для участі в НМТ;

документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа закінчує школу у 2024 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картка платника податків або паспорт громадянина України.

Чи можна внести зміни у песональному кабінеті

До 15 квітня зареєстрований учасник НМТ зможе внести певні зміни до даних у персональному кабінеті.

До прикладу, змінити предмет на вибір чи населений пункт, у якому має намір проходити тестування.

Також можна зареєструватися у додатковий період – протягом 10 – 15 травня.

Але це зможуть зробити тільки ті, хто не зміг зареєструватися на НМТ-2024 з поважних причин під час основного періоду.

А також ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але отримав відмову.

Зміни можна буде внести до 19 травня.