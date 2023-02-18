На тлі війни: які книги найкраще продаються в Україні

Останнім часом в Україні найкраще продається історична література різних стилів: як художня, так і наукова чи науково-популярна.

Про це повідомив видавець Олександр Красовицький. Він також виокремив авторів, книги яких є у лідерах продажів.

Читайте Які книги найчастіше купували українці в 2022 році

Які книги найкраще продаються в Україні

За словами Красовицького, українці читають книги авторства Ярослава Грицака, Сергія Плохія, Петра Кралюка, Данила Яневського. Серед лідерів також видання авторства письменників ХХ сторіччя – емігрантів і представників "відродження".

Попит на цю літературу почав зростати влітку 2022, і я впевнений, що ця частина ринку ще зростатиме й зростатиме,

– наголосив видавець.

Також уточнив, що закривають трійку лідерів любовні романи та детективи – ті книжки, з якими читачі відпочивають від новин про війну.

Також Красовицький повідомив, що з 24 лютого 2022 року аж утричі зріс попит на офіційно придбані книжки в електронному форматі. Передусім тому, що багато українців виїхало за кордон, а там користуватися піратськими версіями неможливо.

Цікаво Українські воїни читають навіть в окопах: неймовірне фото

Які книги найбільше купували українці у 2022 році