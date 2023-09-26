Предметів на вибір на НМТ-2024 стане більше
У 2024 році випускники складатимуть на НМТ три обов'язкові предмети та один на вибір. При цьому вибіркових предметів побільшає.
Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час брифінгу розповіла, які предмети додадуть для складання.
Важливо Розпочнеться раніше: як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме
Предметів на вибір стане більше
Вакуленко наголосила: на НМТ додадуть українську літературу та географію.
Так, НМТ-2024 міститиме такі предмети на вибір як:
- іноземна мова;
- українська література;
- фізика;
- хімія;
- біологія;
- географія.
Також Вакуленко уточнила, що завдання НМТ відповідатимуть програмам ЗНО. Тестування розпочнуться у травні і триватимуть протягом однієї зміни.
Наступного року на НМТ також планують використовувати металодетектори та посилити заходи безпеки в тимчасових екзаменаційних центрах.
Які предмети міститиме НМТ-2024 / скриншот відео
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Як відбуватиметься НМТ-2024
- У 2024 році випускники складатимуть чотири предмети на НМТ. Три обов'язкові і один – на вибір.
- Серед обов'язкових предметів – українська мова, математика та історія України.
- Знання випускників з усіх цих предметів перевірятимуть протягом одного дня.
- Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше – орієнтовно в кінці травня.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва – 60 хвилин, 2 предмети – по 60 хвилин.