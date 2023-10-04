Передбачені на НМТ: які предмети найважче вчити учням у час війни

Через повномасштабну війну знання українських школярів погіршилися. Близько 60% підлітків та молоді прагне надолужити втрачені знання.

60% учнів вважають, що їхні знання з певних предметів погіршилися. Про це свідчать дані опитування, проведеного Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

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Які предмети найважче вчити українським учням у час війни

Серед основних причин, що вплинули на успішність школярів, – втома та стрес, неадаптованість навчальної програми.

Найбільші труднощі в учнів виникли щодо таких предметів:

математика;

хімія;

фізика.

Зауважимо, що математика буде обов'язковим предметом на НМТ-2024, а фізика та хімія – у списку вибіркових.

Близько 65% учнів шкіл та студентів зазначили, що пропускали заняття минулого року. Основні причини – відсутність світла, тривоги та обстріли, втома.

Як відбуватиметься НМТ-2024

НМТ-2024 міститиме уже 4 предмети.

Випускники складатимуть обов'язково українську мову, математику та історію України. Передбачений і один предмет для вибору.

У переліку вибіркових наступного року будуть доступними також українська література та географія.

Тестування відбуватиметься протягом одного дня.

Основна сесія НМТ триватиме довше і стартує вже у травні.

Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.