Передбачені на НМТ: які предмети найважче вчити учням у час війни
Джерело:ЮНІСЕФ
Через повномасштабну війну знання українських школярів погіршилися. Близько 60% підлітків та молоді прагне надолужити втрачені знання.
60% учнів вважають, що їхні знання з певних предметів погіршилися. Про це свідчать дані опитування, проведеного Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
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Які предмети найважче вчити українським учням у час війни
Серед основних причин, що вплинули на успішність школярів, – втома та стрес, неадаптованість навчальної програми.
Найбільші труднощі в учнів виникли щодо таких предметів:
- математика;
- хімія;
- фізика.
Зауважимо, що математика буде обов'язковим предметом на НМТ-2024, а фізика та хімія – у списку вибіркових.
Близько 65% учнів шкіл та студентів зазначили, що пропускали заняття минулого року. Основні причини – відсутність світла, тривоги та обстріли, втома.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
- НМТ-2024 міститиме уже 4 предмети.
- Випускники складатимуть обов'язково українську мову, математику та історію України. Передбачений і один предмет для вибору.
- У переліку вибіркових наступного року будуть доступними також українська література та географія.
- Тестування відбуватиметься протягом одного дня.
- Основна сесія НМТ триватиме довше і стартує вже у травні.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.