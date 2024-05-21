Які завдання будуть на НМТ з математики

В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту у 2024 році. Більшість учасників проходитиме перевірку знань у червні.

Одним із обов'язкових предметів для складання є математика. Що треба знати про цей блок на тестуванні, читайте далі.

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Що треба знати про НМТ-2024 з математики

Для участі в основній сесії тестування зареєструвалося понад 287 тисяч вступників. Вони складатимуть іспит в екзаменаційних центрах в Україні та за кордоном.

Усі учасники НМТ проходитимуть перевірку з чотирьох предметів.

Аби вас допустили до екзаменаційного центру, треба не забути сертифікат учасника НМТ та документ, що посвідчує особу або його цифровий аналог у Дії.

Також варто роздрукувати запрошення-перепустку, яка розміщена на інформаційній сторінці учасника НМТ.

Завдання з математики розмістять у першому блоці НМТ.

Вступники зможуть обрати черговість виконання предметів та завдань самостійно у межах 120 хвилин, відведених на виконання цього блоку.

Тест НМТ з математики містить 22 завдання, з-поміж яких:

15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих варіантів;

3 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 "логічні пари");

4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

У 2024 році в блоці НМТ з математики не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

За виконання завдань НМТ з математики можна отримати 32 бали.

Для отримання результату з математики за шкалою 100 – 200 та отримання права вступу до закладів вищої освіти необхідно набрати як мінімум 5 тестових балів.

Результат тестування учасник НМТ дізнається одразу після завершення виконання всього мультитесту з 4 предметів.

Для самостійного тренування й повторення матеріалу перед іспитом доречно використовувати тести ЗНО-ОНЛАЙН з математики за минулі роки.