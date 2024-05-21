Які завдання будуть на НМТ з математики
Джерело:Osvita.ua
В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту у 2024 році. Більшість учасників проходитиме перевірку знань у червні.
Одним із обов'язкових предметів для складання є математика. Що треба знати про цей блок на тестуванні, читайте далі.
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Що треба знати про НМТ-2024 з математики
Для участі в основній сесії тестування зареєструвалося понад 287 тисяч вступників. Вони складатимуть іспит в екзаменаційних центрах в Україні та за кордоном.
Усі учасники НМТ проходитимуть перевірку з чотирьох предметів.Зверніть увагу! Аби вас допустили до екзаменаційного центру, треба не забути сертифікат учасника НМТ та документ, що посвідчує особу або його цифровий аналог у Дії.
Також варто роздрукувати запрошення-перепустку, яка розміщена на інформаційній сторінці учасника НМТ.
Завдання з математики розмістять у першому блоці НМТ.
Вступники зможуть обрати черговість виконання предметів та завдань самостійно у межах 120 хвилин, відведених на виконання цього блоку.
Тест НМТ з математики містить 22 завдання, з-поміж яких:
- 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих варіантів;
- 3 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 "логічні пари");
- 4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).
У 2024 році в блоці НМТ з математики не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
За виконання завдань НМТ з математики можна отримати 32 бали.
Для отримання результату з математики за шкалою 100 – 200 та отримання права вступу до закладів вищої освіти необхідно набрати як мінімум 5 тестових балів.
Результат тестування учасник НМТ дізнається одразу після завершення виконання всього мультитесту з 4 предметів.
Для самостійного тренування й повторення матеріалу перед іспитом доречно використовувати тести ЗНО-ОНЛАЙН з математики за минулі роки.
- Раніше ми детально розповіли, як відбуватиметься НМТ у 2024 році. Тож про те, з яких предметів, де і коли відбудеться тестування, скільки осіб братиме участь у НМТ і про що пам'ятати, а також – які мінімальні бали на НМТ треба набрати у 2024 році для вступу, читайте за посиланням.