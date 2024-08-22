На яких спеціальностях виділили найбільше бюджетних місць в аспірантурі

В Україні триває вступна кампанія до аспірантури у 2024 році. Міносвіти України при цьому повідомило деталі розподілу кількості бюджетних місць між вишами та спеціальностями.

Найбільшу кількість бюджетних місць отримала спеціальність "Інформаційні технології". 619 осіб зможуть їх опановувати на третьому рівні вищої освіти.

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На яких спеціальностях виділили найбільше бюджетних місць

Трохи менше – 520 місць – отримала галузь "Соціальні та поведінкові науки". На третій сходинці – "Освіта/Педагогіка" – 465.

Загалом цьогоріч на аспірантуру виділили 5409 бюджетних місць.

434 місця віддали галузі "Управління та адміністрування". "Механічна інженерія" отримала 423 місця.



На якій спеціальності виділили найбільше бюджетних місць / скриншот

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Що змінилося для вступників в аспірантуру у 2024 році

У 2024 році Міносвіти України значно змінило правила вступу в аспірантуру. Причина – значний ажіотаж серед чоловіків призовного віку для отримання відстрочки. Тож цьогоріч запрацювали такі зміни: