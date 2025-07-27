Досить ПОкати: коли "по-" у мовленні казати неправильно – перевірте себе

Під впливом російської мови ми часто робимо помилки при побудові речень. Зокрема, використовуючи "по-" коли воно недоречне.

У яких випадках "по-" казати неправильно, пояснює філологиня Оксана Миколаївна, пише 24 Канал.

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Коли "по-" казати неправильно?

В українській мові прийменник "по-" часто вживають під впливом російської, що призводить до суржику та створюючи помилкові конструкції.

Ось кілька типових помилок:

приїхав по справах – калька з російської, а правильно – приїхав у справах;

не по власному бажанню, а – за власним бажанням;

не засоби по догляду за шкірою, а – засоби для догляду за шкірою;

не по згоді сторін, а – за згодою сторін;

не по можливості, а – якщо можливо / за можливості;

не по крайній мірі, а – принаймні;

не по відношенню до, а – щодо / стосовно;

не по причині, а – через / з причини;

не по направленню , а – за направленням лікаря; ( але не плутайте з російським – "направление", як шлях, то – напрямок );

але не плутайте з російським – "направление", як шлях, то – напрямок не по даному питанню, а – щодо цього питання.

Але з "по-" слід бути уважним, оскільки при дослівному перекладі з російської мови, воно заміняється значною кількістю українських відповідників.

Цікавий факт! Найбільше слів в українській мові починається на літеру "П", а слів у мові – понад 256 тисяч. Вона присутня в усіх частинах мови: працювати, пишний, пильно, п’ять, пісня, письменник. Вимовляється як глухий губно-губний звук [п], твердий або м’який – залежить від позиції: пиріг, піч.

Коли "по-" – доречно?

Однак, не усі випадки слід вважати помилкою. В українській мові "по-" теж вживається.

А правильними випадками буде вживання з деякими прийменниками:

по-українському, по-людськи, по-доброму;

по-перше, по-друге (вставні слова);

по-справжньому, по-своєму, по-іншому (прислівники способу).

А також у конструкціях:

ходити по щось – воду, хліб морозиво;

наказ по школі;

роздати по три яблука;

вишивати по шовку чи випалювати по дереву;

жити по правді.

Коли казати "по-": дивіться відео

Кожна мова має свої правила і їх слід знати, щоб не плутатись та говорити й писати грамотно, як у випадку із написанням слова "вніч" чи "в ніч". Читайте, дізнавайтесь і говоріть правильно!