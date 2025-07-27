Досить ПОкати: коли "по-" у мовленні казати неправильно – перевірте себе
- В українській мові прийменник "по-" часто вживають під впливом російської, що призводить до суржику та помилкових конструкцій, таких як "по справах" замість "у справах".
- Однак "по-" доречно вживати з певними прийменниками, як-от "по-українському", "по-людськи", та в конструкціях типу "ходити по щось" або "роздати по три яблука".
Під впливом російської мови ми часто робимо помилки при побудові речень. Зокрема, використовуючи "по-" коли воно недоречне.
У яких випадках "по-" казати неправильно, пояснює філологиня Оксана Миколаївна, пише 24 Канал.
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Коли "по-" казати неправильно?
В українській мові прийменник "по-" часто вживають під впливом російської, що призводить до суржику та створюючи помилкові конструкції.
Ось кілька типових помилок:
- приїхав по справах – калька з російської, а правильно – приїхав у справах;
- не по власному бажанню, а – за власним бажанням;
- не засоби по догляду за шкірою, а – засоби для догляду за шкірою;
- не по згоді сторін, а – за згодою сторін;
- не по можливості, а – якщо можливо / за можливості;
- не по крайній мірі, а – принаймні;
- не по відношенню до, а – щодо / стосовно;
- не по причині, а – через / з причини;
- не по направленню, а – за направленням лікаря; (але не плутайте з російським – "направление", як шлях, то – напрямок);
- не по даному питанню, а – щодо цього питання.
Але з "по-" слід бути уважним, оскільки при дослівному перекладі з російської мови, воно заміняється значною кількістю українських відповідників.
Цікавий факт! Найбільше слів в українській мові починається на літеру "П", а слів у мові – понад 256 тисяч. Вона присутня в усіх частинах мови: працювати, пишний, пильно, п’ять, пісня, письменник. Вимовляється як глухий губно-губний звук [п], твердий або м’який – залежить від позиції: пиріг, піч.
Коли "по-" – доречно?
Однак, не усі випадки слід вважати помилкою. В українській мові "по-" теж вживається.
А правильними випадками буде вживання з деякими прийменниками:
- по-українському, по-людськи, по-доброму;
- по-перше, по-друге (вставні слова);
- по-справжньому, по-своєму, по-іншому (прислівники способу).
А також у конструкціях:
- ходити по щось – воду, хліб морозиво;
- наказ по школі;
- роздати по три яблука;
- вишивати по шовку чи випалювати по дереву;
- жити по правді.
Коли казати "по-": дивіться відео
Кожна мова має свої правила і їх слід знати, щоб не плутатись та говорити й писати грамотно, як у випадку із написанням слова "вніч" чи "в ніч". Читайте, дізнавайтесь і говоріть правильно!