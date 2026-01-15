Усі навчальні заклади мають негайно або перейти на онлайн-навчання, або продовжити канікули

Зважаючи на наслідки надзвичайної ситуації, Кабмін ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі. Це стосується закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти й базуватиметься на умовах безпекової ситуації в регіоні.

Детальніше про формат навчання розповідає 24 Канал із посиланням на заяву Міністерства освіти й науки України.

Яким буде навчання в Україні взимку?

У МОН наголосили, що ОВА та інші зацікавлені центральні органи виконавчої влади мають терміново, з урахуванням рішень комісій з питань техногенної та екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), обрати один із двох варіантів:

перевести всі навчальні заклади на дистанційне навчання,

продовжити чи запровадити зимові канікули й не повертатися до занять аж до 1 лютого 2026 року.

Варто зазначити, що запроваджений напередодні, 14 січня, надзвичайний стан в енергетиці вносить свої корективи й у навчальний процес.

Яка ситуація з навчальним процесом у Києві та інших містах?