Все учебные заведения должны немедленно или перейти на онлайн-обучение, или продолжить каникулы
- Кабмин принял решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме из-за чрезвычайной ситуации.
- Учебные заведения должны выбрать между дистанционным обучением или продолжением зимних каникул до 1 февраля 2026 года.
Учитывая последствия чрезвычайной ситуации, Кабмин принял решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме. Это касается учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования и будет базироваться на условиях ситуации с безопасностью в регионе.
Подробнее о формате обучения рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины.
Каким будет обучение в Украине зимой?
В МОН отметили, что ОВА и другие заинтересованные центральные органы исполнительной власти должны срочно, с учетом решений комиссий по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), выбрать один из двух вариантов:
- перевести все учебные заведения на дистанционное обучение,
- продлить или ввести зимние каникулы и не возвращаться к занятиям вплоть до 1 февраля 2026 года.
Стоит отметить, что введенное накануне, 14 января, чрезвычайное положение в энергетике вносит свои коррективы и в учебный процесс.
Какова ситуация с учебным процессом в Киеве и других городах?
В столице из-за критической ситуации в энергетикеи зимние каникулы в школах продлятся до 1 февраля 2026 года, в то же время решение не распространяется на детсады.
Во Львове с 15 января школы начали обучение в обычном очном формате. До этого в городе продолжались удлиненные зимние каникулы для школьников.
В Житомире учебные заведения с 12 по 19 января работают дистанционно – это касается школ, профтехов, внешкольных учреждений и художественных школ, а вот детсады остались в обычном режиме. Продлили каникулы и Чернигове, там они продлятся до 16 января включительно.