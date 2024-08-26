МОН оприлюднило особливості навчального року 2024/2025 у школах

Міністерство освіти і науки України оприлюднило особливості організації нового навчального року в умовах воєнного стану. Він стартує у школах 2 вересня 2024 і триватиме до 30 червня 2025 року.

Структуру і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада школи.

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Як вчитимуться учні у новому навчальному році

МОН при цьому рекомендує школам, якщо є можливість, застосовувати гнучкий підхід до організації освітнього процесу з урахуванням світлового дня, використання змішаного формату навчання, ущільнення навчальних програм тощо.

Перший урок

Перший урок у новому 2024/2025 навчальному році у школах відомство пропонує присвятити вшануванню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Укриття

Також у відомстві наголошують на забезпеченні безпеки учасників освітнього процесу. Якщо школа не має захисної споруди, може облаштувати такий простір у підвальних, цокольних та, як виняток, на перших поверхах лише в закладах освіти, розташованих на території територіальних громад із задовільним та помірним рівнем ризику безпеки в системі освіти. Але це має бути тимчасовим рішенням.

Навчання

Школи організовують здобуття загальної середньої освіти в очній (денній) формі, зокрема із застосуванням змішаного навчання, та/або дистанційній формі, включно зі створенням дистанційних класів, за індивідуальною формою (екстернатною (екстернатом), сімейною (домашньою), педагогічним патронажем), очною (вечірньою), заочною, мережевою формами.

Серед пріоритетних напрямів діяльності МОН та органів місцевої влади – відновлення доступу до очної освіти для якомога більшої кількості дітей там, де дозволяє безпекова ситуація, а також підвищення ефективності дистанційного формату навчання.

Також школи мають створити можливості для задоволення індивідуальних освітніх потреб учнів-переселенців та тих, які перебувають за кордоном і проживають на ТОТ. МОН також акцентує на важливості застосування індивідуального підходу до кожного учня/учениці.

Канікули

Ще одне побажання від Міністерства освіти і науки України – школи повинні визначитися із тривалістю зимових канікул, враховуючи безпекові та погодні умови.