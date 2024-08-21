Як вчитимуться учні у Дніпрі у межах навчального року 2024 – 2025

Невдовзі в Україні стартує навчальний рік 2024 – 2025. У Дніпрі за парти сяде понад 94 тисяч учнів.

Більшість школярів навчатиметься очно. Таке рішення ухвалили через значні освітні втрати, спричинені пандемією та повномасштабним вторгненням Росії, а також враховуючи рекомендації МОН.

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Як вчитимуться учні у Дніпрі

На сьогодні майже всі класи готові й до онлайн-навчання. Мер Дніпра Борис Філатов при цьому заявив, що найпростіші укриття вже облаштували у 118 закладах освіти.

Є школи, де технічно неможливо облаштувати укриття. І навіть якщо б ми це зробили, до ДСНС не дали відповідної згоди. Тому учні з 12 закладів, які бажають вчитися онлайн, отримають безкоштовне підвезення до шкіл, де вони навчатимуться,

– розповів посадовець.

Якщо потрібно, можуть запровадити й змішаний формат, що поєднує очну та дистанційну форми. Вибір можуть робити у школі.

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