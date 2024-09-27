Школи готують до блекауту та можуть повернути дистанційку: як триватиме навчання взимку

У Міністерстві освіти і науки України розповіли про підготовку закладів освіти до зими. Переконують, що ситуація всюди дуже різна, багато залежить від конкретної школи.

Заступник очільника МОН Андрій Сташків повідомив, що триває активна підготовка до опалювального сезону. Зокрема, школи забезпечують генераторами, аби у разі відключень вони мали світло.

Дивіться також Металодетектори та право на адвоката: на школи в Україні можуть очікувати серйозні зміни

Чи готові школи до тривалих відключень світла

Посадовець каже, що 80% шкіл в Україні мають генератори.

Але це не означає, що всі ці школи зможуть працювати у звичайному режимі, якщо не буде електроенергії взимку. Чому? Тому що теплопостачання відбувається по-різному. Школи, які мають власні котельні і генератори, можуть повноцінно працювати взимку, якщо немає електроенергії,

– зазначив він.

Школи, які не мають власної котельні, бо вона одна на мікрорайон, зокрема у великих містах, не зможуть працювати через недотримання температурного режиму.

Наразі 7600 шкіл, понад половина, мають різні можливості для роботи взимку за умови відключення електроенергії. Але це не остаточна цифра, вона постійно змінюється,

– каже Сташків.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Що МОН радить школам

Він також розповів, що в Україні зараз напрацьовують механізми, аби школи змогли працювати, якщо будуть відключення світла. Також МОН надає школам рекомендації. Зокрема, радять школам зміщувати розклад уроків, щоб підлаштуватися під світловий день. Головне – дотримання температурного режиму у школі.

Якщо ситуація критична, то школа може тимчасово повернутися до дистанційного навчання,

– наголосив посадовець.