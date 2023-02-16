Починаємо додавати складніші завдання, – Бабак розповів про на НМТ-2023

У 2023 році абітурієнти в Україні знову складатимуть національний мультипредметний тест замість ЗНО. Проте цього року його зробили трохи іншим. У Освітньому комітеті ВР розповіли деталі.

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак наголошує, що мультипредметний тест (НМТ) – це таке собі спрощене ЗНО. Його здавали і минулого року, коли повномасштабна війна лише почалася, але, як зазначив нардеп, цього року він буде трішки інакшим.

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За його словами, там буде більше питань, будуть не лише варіанти на вибір, а логічні послідовності. Крім того, в деяких завданнях треба буде самому внести коротку числову відповідь.

Тобто ми уже починаємо в нього додавати трохи складних питань, які в першому варіанті в минулому році були зрізані. Через що у нас стало десять тисяч двохсотбальників, хоча під час війни знання точно якіснішими не стали. Зараз ми додали складних питань, але не так, як це було в ЗНО,

– пояснює Бабак.

Він наголошує, що в НМТ немає нічого поганого. "Мало хто знає про це, але плани трансформувати ЗНО з паперової форми в електронну у нас були, і був навіть план поступового переходу, це планувалося зробити через декілька років", – зауважив нардеп.

Голова освітнього комітету додав, що через це ввести НМТ було простіше, вже були напрацювання.

По суті, це теж саме ЗНО, просто в іншому форматі… Єдина проблема в переході на електронну форму – це формат відкритих питань, які були в ЗНО, бо їх треба перевіряти, і тут є нюанси. Зокрема, щодо аудіювання в іноземній мові, відкритих запитань в математиці, есе,

– каже Бабак.

Він додає, що зараз можна легко провести ЗНО в Центрі і на Заході країни, але, на жаль, на Сході і Півдні буде набагато важче. Тому поки що обрали НМТ.

На його думку, після закінчення війни, скоріш за все, Україна повернеться до ЗНО в тій формі, в якій воно було. "Колись ЗНО все одно еволюціонує в електронну форму повністю. Питання тільки в якій формі це буде і коли", – вважає нардеп.

Бабак припустив, що коли закінчиться війна, історія України там буде обов’язковим предметом для іспитів у школі. "Я б його вставив як обов’язковій в ДПА, а якщо з якихось причин підсумкова атестація не буде відбуватися, то історія має бути обов’язковою в ЗНО", – вважає Бабак.

До слова, в Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями державної підсумкової атестації. Наказ МОН набув чинності 13 лютого. Це зробили, щоб зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану. 11-класники натомість будуть складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту.