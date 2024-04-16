Яку зарплату отримує учитель без стажу

В Україні 2024 року офіційно зросла зарплата вчителів. При цьому в уряді обіцяли, що це мало відбутися у межах двох етапів.

Однак оплата вчителя залежить від різних факторів. Зокрема, складається зі ставки і надбавок.

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Яка заробітна плата вчителя без стажу

Найнижчий посадовий оклад станом на минулий рік отримував молодий вчитель без стажу роботи – 5 699 гривень.

До цієї суми при цьому додавали надбавки:

надбавка за вислугу років – 627 гривень (10% для молодих вчителів);

надбавка за класне керівництво – 1 300 гривень;

надбавка за престижність праці – 1 254 гривні;

надбавка за гарну працю – 522 гривень;

надбавка на допомогу на оздоровлення (у разі надання щорічної відпустки) – 522 гривень.

Так, за даними МОН України, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу – 10 574 гривень.

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