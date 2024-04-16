Яку зарплату отримує учитель без стажу
16 квітня 2024, 11:45Читать новость на русском
Джерело:Факти
В Україні 2024 року офіційно зросла зарплата вчителів. При цьому в уряді обіцяли, що це мало відбутися у межах двох етапів.
Однак оплата вчителя залежить від різних факторів. Зокрема, складається зі ставки і надбавок.
Дивіться також Що впливає на розмір зарплати вчителя у 2024 році
Яка заробітна плата вчителя без стажу
Найнижчий посадовий оклад станом на минулий рік отримував молодий вчитель без стажу роботи – 5 699 гривень.
До цієї суми при цьому додавали надбавки:
- надбавка за вислугу років – 627 гривень (10% для молодих вчителів);
- надбавка за класне керівництво – 1 300 гривень;
- надбавка за престижність праці – 1 254 гривні;
- надбавка за гарну працю – 522 гривень;
- надбавка на допомогу на оздоровлення (у разі надання щорічної відпустки) – 522 гривень.
Так, за даними МОН України, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу – 10 574 гривень.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Раніше ми також інформували:
- Яку зарплату у 2024 році повинні отримувати вчителі в Україні;
- 25-річний педагог назвав несподівану причину, чому молодь не хоче ставати вчителями.
В Івано-Франківську вчителям збільшать доплати за престижність професії.