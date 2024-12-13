Книжкові крамниці вже напоготові: відома дата старту програми "єКнига"

Нова послуга від "Дії" для 18-річних українців "єКнига" – однарозова виплата на купівлю книг – стартує уже наступного тижня. Книжкові магазини чекають!

Про дату запуску послуги "єКнига" повідомила перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко, пише 24 Канал посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Дивіться також Долучайтеся до читання з програмою "єКнига": хто може отримати гроші і як їх витратити

Коли стане доступною послуга "єКнига"

Послуга "єКнига" для 18-річних запрацює з 16 грудня. Завдяки послузі молоді українці зможуть отримати від держави 908 гривень одноразової виплати на книжки.

"єКнига" запуститься, ми сподіваємося, вже в понеділок. Книжкові магазини вже на низькому старті й готові з цим працювати,

– сказала Галина Григоренко

Заступниця міністра зазначила, що 18-річні є пріоритетною цільовою аудиторією, у якій варто просувати читання.

Я впевнена, що звичка читати з батьками, читати в школі формується не в 18 років. Якщо у 18 років ми даємо цей подарунок молодій людині, щоб вона змогла купити в будь-якому форматі книжку, то починати потрібно раніше,

– наголосила заступниця міністра.

Нагадаємо, що Закон про книжкові сертифікати президент підписав ще у червні цього року. Одноразову виплату зможуть отримати українці, яким після 1 січня 2024 року виповнилось 18 років.

Однак, директорка Українського інституту книги Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, а виділена сума може становити 372 мільйони гривень. Кому не вистачить коштів, то вони зможуть скористатися програмою у 2026 році – ті кому 18 років виповнилося у 2024 році і виповниться у 2025 році.

Кошти можна витратити і на паперові, і на електронні книги у магазинах, які будуть визначені у застосунку.