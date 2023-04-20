Європейська олімпіада з математики для дівчат: збірна України здобула перемогу

20 квітня 2023, 08:06
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Джерело:

European Girls’ Mathematical Olympiad

У Словенії відбулася European Girls’ Mathematical Olympiad. Титул найкращої команди вдалося вибороти українським дівчатам.

Як повідомили організатори заходу, загалом в олімпіаді взяли участь 213 дівчат-математиків та 54 команди з країн Європи. Найвищі бали вдалося отримати 14 учасницям, а "золото" у командному заліку виборола збірна України. 

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Команда кожної країни складалася з чотирьох учасниць. За індивідуальними показниками українські дівчата показали наступний результат:

  • Поліна Геник – 42 бали, абсолютний результат ("золото");
  • Ірина Романюк – 37 балів ("срібло");
  • Євгенія Франкевич – 37 балів ("срібло");
  • Марина Спектрова – 36 балів ("срібло").

Європейська математична олімпіада з математики відбувається кожного року, тож перемога української команди – це великий внесок у престиж української школи математики. 

 

Автор: Ярослав Сиваківський