Європейська олімпіада з математики для дівчат: збірна України здобула перемогу

У Словенії відбулася European Girls’ Mathematical Olympiad. Титул найкращої команди вдалося вибороти українським дівчатам.

Як повідомили організатори заходу, загалом в олімпіаді взяли участь 213 дівчат-математиків та 54 команди з країн Європи. Найвищі бали вдалося отримати 14 учасницям, а "золото" у командному заліку виборола збірна України.

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Команда кожної країни складалася з чотирьох учасниць. За індивідуальними показниками українські дівчата показали наступний результат:

Поліна Геник – 42 бали, абсолютний результат ("золото");

Ірина Романюк – 37 балів ("срібло");

Євгенія Франкевич – 37 балів ("срібло");

Марина Спектрова – 36 балів ("срібло").

Європейська математична олімпіада з математики відбувається кожного року, тож перемога української команди – це великий внесок у престиж української школи математики.