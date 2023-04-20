Как сообщили организаторы мероприятия, всего в олимпиаде приняли участие 213 девушек-математиков и 54 команды из стран Европы. Самые высокие баллы удалось получить 14 участницам, а "золото" в командном зачете завоевала сборная Украины.

Читайте также Сколько стоит обучение в лучших вузах Украины

Команда каждой страны состояла из четырех участников. По индивидуальным показателям украинские девушки показали следующий результат:

Полина Геник – 42 балла, абсолютный результат ("золото");

Ирина Романюк – 37 баллов ("серебро");

Евгения Франкевич – 37 баллов ("серебро");

Марина Спектрова – 36 баллов ("серебро").

Европейская математическая олимпиада по математике проходит каждый год, поэтому победа украинской команды – это большой вклад в престиж украинской школы математики.