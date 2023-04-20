Як повідомили організатори заходу, загалом в олімпіаді взяли участь 213 дівчат-математиків та 54 команди з країн Європи. Найвищі бали вдалося отримати 14 учасницям, а "золото" у командному заліку виборола збірна України.
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Команда кожної країни складалася з чотирьох учасниць. За індивідуальними показниками українські дівчата показали наступний результат:
- Поліна Геник – 42 бали, абсолютний результат ("золото");
- Ірина Романюк – 37 балів ("срібло");
- Євгенія Франкевич – 37 балів ("срібло");
- Марина Спектрова – 36 балів ("срібло").
Європейська математична олімпіада з математики відбувається кожного року, тож перемога української команди – це великий внесок у престиж української школи математики.