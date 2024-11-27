У Євросоюзі хочуть обмежити доступ дітям до соцмереж

У Євросоюзі хочуть запровадити вікові обмеження для дітей щодо користування соцмережами. Встановити обмеження щодо доступу до відповідних платформ уряд Франції закликав Польщу, яка головуватиме в Раді ЄС у січні.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Politico. У Франції вже є загальнонаціональний законопроєкт, який передбачає заборону доступу до соцмереж для користувачів віком до 15 років.

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У ЄС можуть обмежити дітям доступ до соцмереж

Французькі посадовці вважають, що треба брати приклад з Австралії, яка запровадила заборону соціальних медіа для осіб віком до 16 років. Ідею на зустрічі міністрів освіти та молоді ЄС озвучила міністр освіти Франції Анн Женете. Вона каже, що це питання є "надзвичайною ситуацією", тому його треба терміново розв'язувати.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також закликала в соцмережах встановити мінімальний вік від 15 років. Тож президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ініціювала загальноєвропейське дослідження щодо впливу соціальних медіа на психічне здоров'я молоді.

Франція пропонує до трирічного віку унеможливити контакт дітей з гаджетами, а у віці від 3 до 6 років не лишати малечу з екранами наодинці без нагляду батьків. Також діти не повинні користуватися мобільними телефонами до 11 років, а соціальними мережами – до 15 років.

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