У кількох країнах Європи заборонили мобільні телефони в школах

Школи у країнах Європи запроваджують жорсткіші обмеження щодо користування мобільними телефонами у школах. Окремі взагалі їх забороняють у шкільних стінах.

До прикладу, у Франції вже 200 закладів освіти випробовують систему заборони користування телефонами. З наступного року правило поширять на усіх школярів.

До теми Одна із країн Європи заборонила учням користуватися телефонами у школі

Які країни обмежують користування мобільними у школах

До списку країн, які обмежують користування ґаджетами у школах, також увійшли:

Нідерланди;

Іспанія;

Франція;

Італія.

Водночас у Бельгії заборона на смартфони діятиме для учнів до 12 років.

В Угорщині також у закладах освіти повинні забирати смартпристрої учнів на початку дня.

В Італії та Греції діти можуть мати мобільні телефони у школі, але не мають права користуватися ними у класах.

В Англії учням також заборонять користуватися мобільними під час освітнього процесу.

У деяких країнах навіть обмежують право користування соцмережами. До прикладу, такі зміни запланували в Австралії, аби діти не обходили вікові обмеження.