У кількох країнах Європи заборонили мобільні телефони в школах

11 вересня 2024, 14:44
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

The Guardian

Школи у країнах Європи запроваджують жорсткіші обмеження щодо користування мобільними телефонами у школах. Окремі взагалі їх забороняють у шкільних стінах. 

До прикладу, у Франції вже 200 закладів освіти випробовують систему заборони користування телефонами. З наступного року правило поширять на усіх школярів.

До теми Одна із країн Європи заборонила учням користуватися телефонами у школі

Які країни обмежують користування мобільними у школах 

До списку країн, які обмежують користування ґаджетами у школах, також увійшли:

  • Нідерланди;
  • Іспанія;
  • Франція;
  • Італія.

Водночас у Бельгії заборона на смартфони діятиме для учнів до 12 років.

В Угорщині також у закладах освіти повинні забирати смартпристрої учнів на початку дня.

В Італії та Греції діти можуть мати мобільні телефони у школі, але не мають права користуватися ними у класах.

В Англії учням також заборонять користуватися мобільними під час освітнього процесу. 

У деяких країнах навіть обмежують право користування соцмережами. До прикладу, такі зміни запланували в Австралії, аби діти не обходили вікові обмеження. 

  • Раніше ми розповідали про заборону телефонів у школах України та різних країн світу. Детально про це можна прочитати за посиланням.