У кількох країнах Європи заборонили мобільні телефони в школах
Джерело:The Guardian
Школи у країнах Європи запроваджують жорсткіші обмеження щодо користування мобільними телефонами у школах. Окремі взагалі їх забороняють у шкільних стінах.
До прикладу, у Франції вже 200 закладів освіти випробовують систему заборони користування телефонами. З наступного року правило поширять на усіх школярів.
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Які країни обмежують користування мобільними у школах
До списку країн, які обмежують користування ґаджетами у школах, також увійшли:
- Нідерланди;
- Іспанія;
- Франція;
- Італія.
Водночас у Бельгії заборона на смартфони діятиме для учнів до 12 років.
В Угорщині також у закладах освіти повинні забирати смартпристрої учнів на початку дня.
В Італії та Греції діти можуть мати мобільні телефони у школі, але не мають права користуватися ними у класах.
В Англії учням також заборонять користуватися мобільними під час освітнього процесу.
У деяких країнах навіть обмежують право користування соцмережами. До прикладу, такі зміни запланували в Австралії, аби діти не обходили вікові обмеження.
- Раніше ми розповідали про заборону телефонів у школах України та різних країн світу. Детально про це можна прочитати за посиланням.