Заграва чи зарево: що це за явище та як його назвати правильно
- Заграва – це відсвічування або відблиск яскравого світла на небі, спричинене пожежами чи вогнями.
- Вогні електрики з міст можуть створювати заграви, які підіймаються в небо вночі.
В українській мові для кожного явища є своє слово. Прикро, що деякі вживаються вкрай рідко і про них майже не пам'ятають.
Що називають мелодійним словом "заграва" розповідає 24 Канал.
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Що ж таке "заграва"
Слово "заграва" ви, ймовірно, чули, не так часто та швидше, як позначення народних музичних колективів чи гуртів, театрів, а також – у назвах продуктів чи крамниць.
Однак, цим давнім українським словом позначають атмосферне явище, яке можна спостерігати ледь не щодня.
Що таке заграваЗаграва – це світлові явища в атмосфері, пов'язані з розсіюванням світла перед під час та після заходу сонця.
Пригадайте, як під час заходу сонця кольори змінювалися з жовтуватого, до оранжевого, потім червоного і пурпурового.
А коли ще є хмари – це видовище може бути ще дивовижнішим.
У зворотному порядку кольори повторюються на світанку. І саме це явище описав Шевченко.
"...Світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає." (Тарас Шевченко)
Захід сонця у горах: дивіться відео
Це явище ще називають:
- зоря,
- зірниця,
- зоряниця,
- зорява,
- відблиск,
- жарево,
- проміття,
- полиск.
Можна почути і слово "зарево", однак це калька з російської, його в українській мові немає.
Ще цікавинкою цього слова є те, що воно має подвійний наголос: можна казати як "загрАва", так і "зАграва" – обидва варіанти правильні.
За кольорами заходу сонця здавна прогнозували погоду на завтра.
Якщо сонце сідає в спокійний рум'янець – назавтра слід чекати теплої невітряної погоди. А якщо сонце сідає в хмари і яскраво червоним палає пів неба, наступного дня ймовірні хмарність, прохолодна погода, опади і вітер.
Загравою можна назвати і відсвічування на небі вогнів міста, яскравого світла (наприклад, під час фестивалів) чи пожежі.
В літературі чимало творів, де можна зустріти слово заграва:
"Я пам'ятаю одну ніч.. Від заграви пожеж було світло, як удень" (Іван Кочерга)
"Підіймаються в небо заграви по ночах од електрики з міст."
"Тим часом сідає сонце, небо на заході спалахує вечірньою загравою" (Іван Рудченко).
Це дивовижне слово – заграва – вартує того, щоб його повернути у мовлення. А найближчий вечір проведіть за милуванням загравою.
Вивчайте українські слова, якими здавна позначали природні явища, наприклад – імла.