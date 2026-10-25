Найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова розповіла, яку інвестицію має зараз зробити держава в українського вчителя.

Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Яку інвестицію має зробити держава в українського вчителя

Педагогиня наголошує: починала б з юридичного захисту. І зазначає, що минулого літа неслись тіктоком настільки принизливі і ганебні "тренди", які принижували гідність учителів.

При цьому каже, що дуже вдячна своїм одинадцятикласникам, які у їхній школі знайшли таких "авторів" і розв’язали це питання дуже делікатно… А не розуміє: де реакція правоохоронних органів?

Чому за неповагу до поліціянтів під час виконання обов'язків є адміністративні санкції, а до вчителів – ні? Я б, наприклад, запровадила якусь посаду омбудсмена для вчителів,

– каже освітянка.

І додав: чому, коли ми говоримо про булінг у школі, це завжди або діти булять одні одних, або вчитель булить дитину. Ніхто не згадує про те, що дитина так само некоректно поводиться.

Що робити вчителям, які зневірилися у своїй професії

Меркулова також вважає: якщо педагог геть зневірився у професії, варто з неї йти. Якщо є можливість.

Це не та професія, де ти можеш, стиснувши зуби, просто йти вперед. Якщо немає можливості, варто змінювати підхід роботи,

– уточнює вона.

Правда, за її словами, на ситуацію зараз дуже сильно впливає виснаження.

Тому, вважає Меркулова, мають бути якісь державні програми підтримки вчителів. У Варшаві, наприклад, у вчителів під час проходження атестацій є ретритні центри, де вони можуть не тільки вивчати професійні компоненти, а й займатися саморозвитком: гончарством, арттерапією, просто походити по лісу, аби розвантажитися.