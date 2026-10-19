Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова. Вона викладає англійську мову в Ірпінському ліцеї № 2.
Яку зарплату мають отримувати вчителі
Лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine зазначає: варто зважати на потреби, а не лише на стаж.
Якщо молодий вчитель, до прикладу, винаймає квартиру, створює молоду родину тощо, він не погодиться на низьку зарплату і просто не піде в професію. Але і вчитель зі стажем і категоріями також скаже, що він працював, набув досвіду і має отримувати за свою роботу більше,
– зауважила педагогиня.
Загалом, за її словами, важко сказати в цифрах, але щонайменше зарплату педагогам треба підвищити разів у 5.
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Тобто вчитель з досвідом має отримувати близько 50 тисяч гривень. А педагог-початківець – хоча б 30 тисяч,
– акцентувала вона.
І додала: тим паче, що наші вчителі власним коштом багато займаються самоосвітою. Адже не всі курси, які пропонують вчителям зараз безоплатно, закривають їхні професійні потреби.
Раніше ми інформували, що міністр Бутенко зробив заяву про підвищення зарплати вчителям.