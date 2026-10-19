Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла найкраща педагогиня України 2026 року Світлана Меркулова. Вона викладає англійську мову в Ірпінському ліцеї № 2.

Яку зарплату мають отримувати вчителі

Лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine зазначає: варто зважати на потреби, а не лише на стаж.

Якщо молодий вчитель, до прикладу, винаймає квартиру, створює молоду родину тощо, він не погодиться на низьку зарплату і просто не піде в професію. Але і вчитель зі стажем і категоріями також скаже, що він працював, набув досвіду і має отримувати за свою роботу більше,

– зауважила педагогиня.

Загалом, за її словами, важко сказати в цифрах, але щонайменше зарплату педагогам треба підвищити разів у 5.

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Тобто вчитель з досвідом має отримувати близько 50 тисяч гривень. А педагог-початківець – хоча б 30 тисяч,

– акцентувала вона.

І додала: тим паче, що наші вчителі власним коштом багато займаються самоосвітою. Адже не всі курси, які пропонують вчителям зараз безоплатно, закривають їхні професійні потреби.